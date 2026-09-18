Jedynka w sanatorium to marzenie wielu. Zobacz, jak zwiększyć swoje szanse na własny pokój

Pokój jednoosobowy w sanatorium to rzadkość

Uzdrowiska oferują swoim gościom zróżnicowane opcje zakwaterowania, w tym pokoje przeznaczone dla jednej, dwóch, a nawet kilku osób. Standardowy pobyt leczniczy trwa zazwyczaj 21 dni - taka perspektywa oznacza, że pacjent musi spędzać mnóstwo czasu w bezpośrednim towarzystwie przydzielonego współlokatora.

Dla niektórych kuracjuszy taka sytuacja jest całkowicie naturalna i nie budzi obaw, jednak dla wielu innych brak intymności i konieczność ciągłego przebywania z nieznajomym stanowi ogromny dyskomfort. W takich przypadkach warto wiedzieć, jakie kroki podjąć, by zapewnić sobie większą prywatność podczas leczenia.

Jak zwiększyć szanse na pokój jednoosobowy w sanatorium?

Osoby pragnące prywatności podczas leczenia uzdrowiskowego, muszą działać z wyprzedzeniem i zająć się formalnościami jeszcze przed spakowaniem walizek. Dobrą praktyką jest szczera rozmowa z lekarzem prowadzącym, podczas której można poprosić o specjalną adnotację medyczną, sugerującą konieczność przydzielenia pokoju jednoosobowego z uwagi na stan zdrowia pacjenta.

Należy jednak pamiętać, że takie zalecenie medyczne nie gwarantuje w stu procentach otrzymania wymarzonej "jedynki", choć z pewnością jest to bardzo mocny argument dla administracji uzdrowiska. Dodatkowo zawsze warto zadzwonić bezpośrednio do ośrodka, do którego się wybieramy, aby szczegółowo dopytać o wewnętrzne regulacje i procedury dotyczące przydziału poszczególnych pokoi.

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Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Cennik za pokój jednoosobowy

Wybór pokoju dla jednej osoby nierozerwalnie wiąże się z koniecznością uiszczenia wyższych opłat za pobyt w placówce. Zgodnie z prognozowanymi stawkami na 2026 rok, za dobę w "jedynce" wyposażonej w pełen węzeł higieniczno-sanitarny trzeba będzie zapłacić 32,60 złotych w sezonie jesienno-zimowym (od października do kwietnia) oraz 40,90 złotych w sezonie wiosenno-letnim (od maja do września). Biorąc pod uwagę standardowy, trzytygodniowy czas trwania turnusu, całkowity koszt wyniesie odpowiednio 684,60 złotych lub 858,90 złotych.

Istnieje również bardziej budżetowa opcja zakwaterowania w pojedynkę, polegająca na wyborze pokoju bez pełnego węzła sanitarnego. W takiej sytuacji dzienna opłata jest niższa i wynosi 24,90 złotych poza sezonem oraz 33,20 złotych w okresie od maja do końca września.