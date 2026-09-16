Pilna akcja policji w Radziejowie! Ewakuowano sklepy i stację paliw

Alarmująca sytuacja przy ulicy Komunalnej w Radziejowie. Pracownik ochrony z pobliskiego marketu zauważył na parkingu pozostawioną, zagadkową walizkę i od razu powiadomił dyżurnego miejscowej komendy policji.

Krótko po godzinie 14:00 wokół wyznaczonego obszaru ruszyły szeroko zakrojone działania służb. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla mieszkańców oraz osób przebywających w pobliżu, wprowadzono stanowcze środki ostrożności.

Ewakuacja sklepów i stacji paliw. Pirotechnicy sprawdzają teren

Strefa wokół porzuconego bagażu została zabezpieczona. Mundurowi zarządzili opuszczenie przez wszystkich pobliskich sklepów, w tym także funkcjonującej niedaleko stacji benzynowej.

Szczegóły interwencji przekazał Radiu Eska oficer prasowy komendy w Radziejowie:

- Po przybyciu na miejsce naszych policjantów i policjanta przeszkolonego w zakresie pirotechniki podjęliśmy decyzję o ewakuacji najbliższych placówek handlowych oraz pobliskiej stacji paliw. Również zablokowaliśmy i wyznaczyliśmy objazdy na tym odcinku drogi krajowej. Aktualnie na miejscu działają policyjni pirotechnicy z Bydgoszczy

- relacjonował dla Radia Eska po godzinie 17:00 Marcin Krasucki z policji w Radziejowie.

Utrudnienia dla kierowców i objazdy na DK62. Ruch całkowicie wstrzymany

Zdarzenie spowodowało spore komplikacje na lokalnych drogach. Ważny odcinek arterii został zamknięty dla ruchu, a funkcjonariusze wskazują kierowcom wytyczone, bezpieczne trasy zastępcze.

Jak przekazał serwis ki24.info: „Z komunikatu wynika, że ruch został wstrzymany na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 266 do ul. Franciszkańskiej. Kierowcy nie przejadą obecnie tym fragmentem DK62, a policjanci kierują ruch na trasy objazdowe.”

Obecnie służby nie podają, co dokładnie znajduje się w porzuconej walizce. Ekipy saperskie i eksperci od materiałów wybuchowych nadal pracują na miejscu incydentu.

Do tej pory nie ujawniono zawartości walizki ani dodatkowych informacji związanych z prowadzonymi działaniami operacyjnymi.