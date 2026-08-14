Śmierć na torach w Toruniu. Na miejscu działają służby ratunkowe

Tragedia na przejeździe kolejowym przy ulicy Kluczyki w Toruniu

W piątkowy poranek na przejeździe kolejowym zlokalizowanym przy ulicy Kluczyki w Toruniu doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Od wczesnych godzin na miejscu intensywnie pracują ekipy ratunkowe oraz śledczy, którzy mają za zadanie ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii.

Komunikat w tej sprawie wydała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Przedstawiciele straży pożarnej sprecyzowali, że dramatyczny wypadek miał miejsce dokładnie o godzinie 8:14.

- Toruń, ul. Kluczyki. śmiertelne potrącenie przez pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu 3 zastępy straży

- przekazano w oficjalnym raporcie toruńskiej KW PSP.

Akcja służb ratunkowych po wypadku w Toruniu

Zgodnie z przekazanymi danymi, w akcję ratowniczą zaangażowanych jest kilka różnych służb. W rejonie tragedii obecni są między innymi strażacy, których głównym zadaniem jest odpowiednie zabezpieczenie terenu i pomoc w czynnościach realizowanych bezpośrednio na torowisku.

Jak ustalił lokalny serwis informacyjny ototorun.pl, zginęła kobieta.

Utrudnienia na kolei

Poranny wypadek może oznaczać utrudnienia dla podróżujących pociągami. Na stronach Portalu Pasażera pojawiło się oficjalne ostrzeżenie, które precyzyjnie wskazuje odcinek trasy.

- Cierpice - Toruń Towarowy. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu nr 5130/1 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- czytamy w Portalu Pasażera.

Z opublikowanych danych wynika jasno, że czasowe utrudnienia dotkną wybrane składy, które zgodnie z rozkładem przemieszczają się przez ten fragment infrastruktury kolejowej.