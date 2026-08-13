Spotkana w Konotopiu rodzina, która zatrzymała się kilkaset metrów od gigantycznego pomnika, powiedziała reporterowi „Super Expressu”: „Chcieliśmy to zobaczyć, dlatego tutaj przyjechaliśmy”.

Turyści dotarli z Niemiec, by obejrzeć najwyższy w Europie monument. Niestety, ogrodzenie skutecznie uniemożliwiło im bliskie podejście do figury. Wokół dobiegają końca prace przed uroczystym poświęceniem, a redakcja postanowiła sprawdzić sytuację, na zaledwie kilkadziesiąt godzin przed wielkim wydarzeniem.

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Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu ufundowany przez miliarderów

Szeroko komentowana inwestycja jest dziełem miliarderów, Grażyny i Romana Karkosików. Przedsiębiorca w niezwykłych okolicznościach przetrwał ciężki zabieg chirurgiczny. Zamiast inwestować w luksusowy jacht, nabył sześć hektarów gruntów w Konotopiu, gdzie wkrótce wyrosła olbrzymia konstrukcja. Twórcy wykorzystali do budowy aż 57 tysięcy ton cementu, czerpiąc wzorce wprost z egipskich piramid. Podobnego porównania użył nawet brytyjski dziennik „Financial Times”, ponieważ ten wyjątkowy obiekt ma bez problemu przetrwać minimum trzysta lat.

Wotum za uratowane życie kosztowało państwa Karkosików minimum 100 milionów złotych. Oficjalne poświęcenie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej odbędzie się w świąteczną sobotę, 15 sierpnia. Zebrani goście rozpoczną uroczystości punktualnie o 11:15 od odmawiania różańca. Następnie odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po niej wygłoszone zostaną przemówienia, a całe wydarzenie zamknie muzyczny występ zespołu Mazowsze. Organizatorzy spodziewają się tłumu pielgrzymów.

Plan imprezy nie zakłada zorganizowania konferencji dla mediów, gdyż małżeństwo Karkosików zupełnie nie interesuje się publicznymi wystąpieniami przed przedstawicielami ogólnopolskiej prasy.

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