Kobiety przejmą tor w Toruniu! Drift Girl Camp 2026 to darmowa impreza pełna adrenaliny

Karina Mozolewska.
2026-04-17 16:28

Szykujcie się na potężną dawkę motoryzacyjnych emocji! Już 23 i 24 maja MotoPark Toruń stanie się stolicą kobiecego motorsportu za sprawą Drift Girl Camp vol. 3. To wyjątkowe wydarzenie, gdzie za kierownicami potężnych maszyn zasiądą same kobiety. Czekają pokazy driftu, wystawa unikatowych aut i świetna atmosfera. Co najlepsze, wstęp jest wolny!

Autor: Drift Girl Camp / Materiały prasowe

Fani motoryzacji z Torunia i całej Polski już teraz powinni zapisać tę datę w kalendarzach. W dniach 23 i 24 maja 2026 roku na MotoPark Toruń powraca impreza, która udowadnia, że płeć za kółkiem nie ma żadnego znaczenia, a liczy się tylko pasja i umiejętności. Przed nami trzecia edycja Drift Girl Camp – wydarzenia, które z kameralnego spotkania ewoluowało w prawdziwe święto motoryzacji, przyciągające tłumy widzów i najlepsze zawodniczki w kraju. Przygotujcie się na ryk silników, zapach palonej gumy i widok aut jadących bokiem!

To już nie tylko widowiskowe pokazy kontrolowanego poślizgu. Organizatorzy zadbali o to, by każdy miłośnik czterech kółek znalazł coś dla siebie. Tegoroczna edycja to wielowymiarowy event, który celebruje kulturę automotive w każdym jej aspekcie.

Motorsport w kobiecym wydaniu. Kim jest Motofretka?

Za całym projektem stoi jedna osoba – Kamila Pałka-Bujkowska, znana w środowisku jako Motofretka. To licencjonowana drifterka i prawdziwa ambasadorka kobiecego motorsportu w Polsce. To właśnie jej pasja i determinacja sprawiły, że Drift Girl Camp stał się bezpieczną przestrzenią dla kobiet, które chcą rozwijać swoje umiejętności, wymieniać się doświadczeniami i bez obaw stawiać pierwsze kroki w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Impreza przyciąga zarówno profesjonalistki z czołówki sceny driftingowej, jak i amatorki, które dopiero zaczynają swoją przygodę.

"Drift Girl Camp to bezpieczna przestrzeń, w której kobiety mogą wymieniać się doświadczeniami i przełamywać bariery. W tym roku kładziemy jeszcze większy nacisk na różnorodność – chcemy pokazać piękne auta w każdej formie, od lśniących klasyków po dymiące driftowozy" – mówi Kamila Pałka-Bujkowska.

Atrakcje na Drift Girl Camp 2026. Co zobaczymy w Toruniu?

Chociaż tor w trakcie przejazdów driftingowych będzie zarezerwowany wyłącznie dla pań, organizatorzy zapraszają na wydarzenie absolutnie wszystkich fanów motoryzacji. Atrakcji z pewnością nie zabraknie! Co czeka na odwiedzających MotoPark Toruń?

  • Przejazdy driftingowe – główny punkt programu, czyli pokazy umiejętności zawodniczek w kontrolowanym poślizgu.
  • Wystawa aut klasycznych i tuningowych – prawdziwa gratka dla miłośników unikatowych projektów. Obok potężnych maszyn do driftu będzie można podziwiać odrestaurowane klasyki i nowoczesne, stuningowane samochody.
  • Otwarty Park Maszyn – wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska driftowozy, porozmawiać z zawodniczkami i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
  • Strefa Chillout & Gastro – miejsce, gdzie będzie można odpocząć, zjeść coś dobrego i poczuć klimat najlepszych motoryzacyjnych festiwali.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 maja 2026 w MotoPark Toruń przy ul. Łukasiewicza 66. Bramy dla publiczności otwierają się o godzinie 10:00. Wstęp na teren imprezy jest całkowicie darmowy! Nie możecie tego przegapić.