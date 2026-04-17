Kobiety przejmą tor w Toruniu! Drift Girl Camp 2026 to darmowa impreza pełna adrenaliny

Fani motoryzacji z Torunia i całej Polski już teraz powinni zapisać tę datę w kalendarzach. W dniach 23 i 24 maja 2026 roku na MotoPark Toruń powraca impreza, która udowadnia, że płeć za kółkiem nie ma żadnego znaczenia, a liczy się tylko pasja i umiejętności. Przed nami trzecia edycja Drift Girl Camp – wydarzenia, które z kameralnego spotkania ewoluowało w prawdziwe święto motoryzacji, przyciągające tłumy widzów i najlepsze zawodniczki w kraju. Przygotujcie się na ryk silników, zapach palonej gumy i widok aut jadących bokiem!

To już nie tylko widowiskowe pokazy kontrolowanego poślizgu. Organizatorzy zadbali o to, by każdy miłośnik czterech kółek znalazł coś dla siebie. Tegoroczna edycja to wielowymiarowy event, który celebruje kulturę automotive w każdym jej aspekcie.

Motorsport w kobiecym wydaniu. Kim jest Motofretka?

Za całym projektem stoi jedna osoba – Kamila Pałka-Bujkowska, znana w środowisku jako Motofretka. To licencjonowana drifterka i prawdziwa ambasadorka kobiecego motorsportu w Polsce. To właśnie jej pasja i determinacja sprawiły, że Drift Girl Camp stał się bezpieczną przestrzenią dla kobiet, które chcą rozwijać swoje umiejętności, wymieniać się doświadczeniami i bez obaw stawiać pierwsze kroki w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Impreza przyciąga zarówno profesjonalistki z czołówki sceny driftingowej, jak i amatorki, które dopiero zaczynają swoją przygodę.

"Drift Girl Camp to bezpieczna przestrzeń, w której kobiety mogą wymieniać się doświadczeniami i przełamywać bariery. W tym roku kładziemy jeszcze większy nacisk na różnorodność – chcemy pokazać piękne auta w każdej formie, od lśniących klasyków po dymiące driftowozy" – mówi Kamila Pałka-Bujkowska.

Atrakcje na Drift Girl Camp 2026. Co zobaczymy w Toruniu?

Chociaż tor w trakcie przejazdów driftingowych będzie zarezerwowany wyłącznie dla pań, organizatorzy zapraszają na wydarzenie absolutnie wszystkich fanów motoryzacji. Atrakcji z pewnością nie zabraknie! Co czeka na odwiedzających MotoPark Toruń?

Przejazdy driftingowe – główny punkt programu, czyli pokazy umiejętności zawodniczek w kontrolowanym poślizgu.

Wystawa aut klasycznych i tuningowych – prawdziwa gratka dla miłośników unikatowych projektów. Obok potężnych maszyn do driftu będzie można podziwiać odrestaurowane klasyki i nowoczesne, stuningowane samochody.

Otwarty Park Maszyn – wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska driftowozy, porozmawiać z zawodniczkami i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Strefa Chillout & Gastro – miejsce, gdzie będzie można odpocząć, zjeść coś dobrego i poczuć klimat najlepszych motoryzacyjnych festiwali.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 maja 2026 w MotoPark Toruń przy ul. Łukasiewicza 66. Bramy dla publiczności otwierają się o godzinie 10:00. Wstęp na teren imprezy jest całkowicie darmowy! Nie możecie tego przegapić.