Toruń i Metropolia za pół ceny! Uwielbiana akcja wraca w nowej formie

"Toruń za pół ceny" zmienił się w "I love Toruń & Metropolia: odkryjmy siebie na nowo"

Toruń symbolicznie otwiera sezon turystyczny, jednak tym razem już nie sam, a wspólnie z Metropolią Toruńską. Mieszkańcy grodu Kopernika bardzo polubili akcję "Toruń za pół ceny", a teraz dostaną coś bardzo podobnego. - Idea współpracy w ramach turystyki z Metropolią była taka, żeby rozszerzyć ofertę miasta Torunia na nieodległe miejscowości, czy miasta - mówi dziennikarce ESKI Ewa Banaszczuk-Kisiel, Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki.

- Po raz pierwszy robimy wspólne otwarcie sezonu turystycznego - oficjalne, symboliczne otwarcie sezonu turystycznego, bo sezon trwa cały rok. W weekend 17-19 kwietnia zapraszamy do odwiedzania atrakcji turystycznych Torunia, ale też miejscowości właśnie z Metropolii. Na liście mamy Golub-Dobrzyń, Chełmno, Ciechocinek, Złąwieś Wielką, czy Nieszawę. Zachęcamy do zapoznania się z tym, co mamy u siebie - dodaje Banaszczuk-Kisiel.

Szczegóły akcji "I love Toruń & Metropolia"

Jak wygląda nowa, rozszerzona formuła "Torunia za pół ceny"? Organizatorzy zaznaczają, że to nie tylko rabaty, ale również wspólne przeżywanie emocji. W programie tegorocznej edycji znajdą się m.in.:

bezpłatne tematyczne spacery z profesjonalnymi przewodnikami,

animacje i pokazy przybliżające historię i legendy regionu,

atrakcje w przestrzeni miejskiej, które ożywią serce Metropolii.

Od razu uspokajamy - promocje też będą. - Przez cały weekend partnerzy akcji - instytucje kultury, obiekty turystyczne, punkty rekreacyjne oraz firmy usługowe - przygotowują dla Was bezprecedensowe zniżki. Kultura, Turystyka, Rekreacja: Skorzystaj z biletów i usług z rabatem -50%! Gastronomia i Noclegi: Nasi Partnerzy przygotowali dedykowane oferty specjalne oraz zniżki na menu (min. -20%) - czytamy na stronie ilovetorun.pl.

Promocje, obniżone ceny w Toruniu i okolicach. Lista miejsc

Promocje przygotowały restauracje, instytucje kultury, obiekty sportowe, coś dla siebie znajdą również miłośnicy zwiedzania. Na liście uczestników akcji widzimy popularne miejsca, w tym m.in.:

CKK Jordanki

CSW w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Uzdrowisko Ciechocinek

JuraPark Solec

Szczegółowa lista z informacjami o promocjach znajduje się w tym miejscu!

