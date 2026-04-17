Zapowiadamy klasyk PGE Ekstraligi. Gdzie i kiedy oglądać mecz PRES Toruń z Fogo Unią Leszno?

Starcie mistrza z beniaminkiem. Klasyk PGE Ekstraligi wraca na Motoarenę

Beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej przyjeżdża na teren aktualnego mistrza Polski. W hitowym starciu PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie żużlowców Fogo Unii Leszno. Do niedzielnej rywalizacji z dużo większym optymizmem przystąpią goście, którzy na inaugurację rozgromili Krono-Plast Włókniarza Częstochowa aż 59:31. Z kolei zawodnicy prowadzeni przez Piotra Barona zostali bezlitośnie zweryfikowani w wyjazdowym meczu w Lublinie. Trener miejscowych "Aniołów" nastawia się na bardzo wymagający pojedynek.

W Lesznie spotkało mnie wiele dobrego. Mam stamtąd wiele przyjemnych wspomnień, ale pierwszy mecz u siebie jest w pewnym sensie nerwowy. Nie do końca wiemy, jak będziemy się czuli na naszym torze. Jestem przekonany, że pozostanie atutem, ale odczuwam duży stres. Rywal zmontował bardzo mocną drużynę - podkreślił Piotr Baron

Składy na spotkanie PRES Toruń kontra Fogo Unia Leszno

Składy na spotkanie PRES Toruń kontra Fogo Unia Leszno

Sztab szkoleniowy ekipy z Wielkopolski zaserwował sympatykom czarnego sportu sporą niespodziankę. Piotr Pawlicki został przypisany do jazdy w parze z młodzieżowcami, natomiast Grzegorz Zengota otrzymał numer 3. Popularny "Zengi" dwukrotnie wyjedzie na tor u boku Janusza Kołodzieja. W obozie gospodarzy z Torunia zabrakło większych rewolucji personalnych. Jedyną niewiadomą pozostaje obsada pozycji numer 16 – działacze muszą zadecydować, czy po udanym występie w Srebrnym Kasku szansę otrzyma Bartosz Derek, czy też miejsce w składzie zajmie Nicolai Heiselberg.

Zestawienie Fogo Unii Leszno:

1. Benjamin Cook

2. Keynan Rew

3. Grzegorz Zengota

4. Janusz Kołodziej

5. Piotr Pawlicki

6. Kacper Mania

7. Nazar Parnicki

Zestawienie PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Osoby funkcyjne podczas zawodów:

Sędzia zawodów: Michał Sasień

Komisarz toru: Tomasz Walczak

Transmisja i stream online. Gdzie oglądać mecz PRES Toruń - Fogo Unia Leszno?

Niedzielna batalia pomiędzy PRES Grupą Deweloperską Toruń a Fogo Unią Leszno wystartuje punktualnie o godzinie 17:00. Telewizyjną relację na żywo przeprowadzi stacja Canal+ Sport, natomiast internetowy stream będzie dostępny na platformie Canal+ Online. Wstęp do meczu w formie studia zaplanowano na 16:45. Prowadzącym będzie Michał Łopaciński, a w roli eksperta wystąpi Tomasz Gollob. Za komentarz odpowiadać będzie duet Tomasz Dryła i Tomasz Orwat, z kolei wywiady w parku maszyn przeprowadzi Julia Pożarlik.

Relację tekstową z tego wydarzenia, a także obszerne galerie zdjęć kibiców i zawodników udostępni portal "Super Expressu". Organizatorzy liczą na wypełnione trybuny i mają ku temu solidne podstawy. W ramach drugiej rundy rozgrywek PGE Ekstraligi odbędą się również inne pasjonujące spotkania:

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa zmierzy się z Orlen Oil Motorem Lublin (piątek, godzina 18:00)

Gezet Stal Gorzów podejmie Betard Spartę Wrocław (piątek, godzina 20:30)

Stelmet Falubaz Zielona Góra powalczy z Bayersystem GKM-em Grudziądz (niedziela, godzina 19:30)