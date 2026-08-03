KO:BITY przejmują Zamek Dybowski. Plenerowa impreza już w ten weekend w Toruniu

Od kilku lat impreza jest nieodłącznie związana z przestrzenią zabytkowego Zamku Dybowskiego i na stałe wpisała się w harmonogram letnich festiwali w Toruniu. To już ósma odsłona, jednak niezmiennie w line-upie zobaczymy niezywkłe DJ-ki, które grać będą swoje sety przez całą noc.

Wątek kobiecy to motyw przewodni imprezy, jednak co roku organizatorzy stawiają na nawiązania do sytuacji bieżących - tych ogólnoświatowych czy lokalnych. Tegoroczne hasło imprezy to BEAT THE CITY. Mowa o odzyskiwaniu przestrzeni miejskiej.

KO:BITY - kogo usłyszymy?

Podczas ósmej edycji KO:BIT na scenie głównej wystąpi sześć DJ-ek reprezentujących różne nurty muzyki elektronicznej. W tegorocznym line-upie znalazły się Bambi Uzi, M4RY JAN3, Justyna Darc, Nude Mood, Grażyna oraz JAYRA b2b LUKKRA .

To będzie techno, muzyka elektroniczna, ale też zawsze staramy się prezentować różnorodny line-up. Czyli i drum and bassy, będą minimale i będzie szybkie techno, które zyskuje na popularności. Chcemy pokazać szeroki wachlarz muzyki elektronicznej. Na początku jak organizowaliśmy ten festiwal, to był chyba 2016, to było rzadkością, żeby zobaczyć dziewczynę na scenie. Teraz tak naprawdę ta scena bardzo się prężnie rozwija, dziewczyny są we wszystkich prawie line-upach festiwali dużych, elektronicznych, także staramy się też zapraszać cały czas i kontynuować ten wątek kobiecy, ale też wskazujemy we wszystkich tych naszych imprezach na jakiś taki problem, wątek społeczny, który chcemy poruszać - mówi Magda Hamera, współorganizatorka imprezy KO:Bity.

Open Deck i techno pilates

Oprócz samych koncertów czeka nas intensywny dzień na Zamku Dybowskim w Toruniu. Dzień festiwalowy (08.08.) rozpoczynamy o godzinie 15:00. Wtedy na Zamku odbędzie się open deck przygotowany przez Klang Platten – kolektyw tworzony przez Bosstone’a i BXN3000, skupiający DJ-ów, kolekcjonerów oraz miłośników muzyki odtwarzanej z płyt winylowych. Nieco później, od godziny 17:00 rusza Rave Pilates, prowadzonym przez Magdalenę Miziołek z Old Town Pilates Studio. Program obejmie trening powięziowy i mobilizację całego ciała, pilates oraz improwizowany trening w rytm muzyki. Na miejscu dostępna będzie także strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenia beforowe jest bezpłatny.

Część koncertowa festiwalu KO:BITY na Zamku Dybowskim startuje o godzinie 19:00, a wydarzenie potrwa do 5:00 rano.