Prezydent złożył ważną obietnicę. Żadne przedszkole nie zostanie zamknięte

Mariusz Korzus
2026-05-26 16:27

Przez najbliższe cztery lata nie zostanie zlikwidowane żadne publiczne przedszkole w Toruniu. Urząd Miasta z prezydentem Pawłem Gulewskim ma świadomość, że będzie musiał przeznaczać na ich utrzymanie coraz więcej pieniędzy. Włodarz zapewnił mieszkańców, że nawet z uwagi na duże koszty i drastyczny niż demograficzny, miasto utrzyma wszystkie placówki do końca jego kadencji.

Prezydent Paweł Gulewski

Niż demograficzny uderza w toruńskie przedszkola

Statystyki pokazują skalę problemu dość dobitnie. W nadchodzącym roku szkolnym 2025/2026 w miejskich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Toruniu uczyć się będzie łącznie 4432 maluchów zgromadzonych w 199 grupach. Z danych zebranych na podstawie postępowań rekrutacyjnych (stan na połowę maja 2026 r.) wynika, że w roku szkolnym 2026/2027 ta liczba drastycznie spadnie, bo do miejskich placówek ma uczęszczać jedynie 3909 najmłodszych mieszkańców. W związku z tym liczba oddziałów przedszkolnych ma zostać zredukowana do 178. Oznacza to, że różnica między obecną liczbą przedszkolaków a przewidywaną od września wynosi ponad 500 dzieci. Obecnie na jedną grupę przypada średnio ponad 22 maluchów, co wyliczyli dziennikarze "Super Expressu". Z kolei od września w przeciętnym oddziale ma znajdować się niespełna 22 dzieci. Nowo przyjętych trzylatków w roku szkolnym 2026-2027 ma być niespełna 800, podczas gdy obecnie jest ich ponad 800, a w kolejnych latach ta liczba najprawdopodobniej będzie jeszcze bardziej spadać.

Prezydent Torunia obiecuje utrzymać placówki przedszkolne

Powyższe dane to jednak zaledwie sucha statystyka, która nie oddaje w pełni potrzeb mieszkańców. Toruńscy rodzice oczekują przede wszystkim tego, aby ich dzieci mogły uczęszczać do placówek znajdujących się blisko ich domów i spędzać czas z rówieśnikami. Z pewnością tak jednak nie będzie, co generuje spore niezadowolenie. Aktualnie w mieście funkcjonują 124 grupy mieszane, łączące trzylatki ze starszakami, a od września ma być ich 108. Dla mieszkańców grodu Kopernika kluczowa jest jednak deklaracja prezydenta Pawła Gulewskiego.

Włodarz podczas niedawnego spotkania z lokalną społecznością i Radą Okręgu w Szkole Podstawowej nr 3 zapewnił, że do końca jego kadencji nie zamknie ani jednego przedszkola. Będący na miejscu reporter "Super Expressu" zadeklarował, że będzie pilnować tej obietnicy.

