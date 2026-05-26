Pierwszy taki przypadek w Toruniu. Zapowiedzieli rychłą dymisję

Toruń: Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie zapowiedziała dymisję

Po wyżej wspominanym spotkaniu z prezydentem Pawłem Gulewskim, przewodniczący Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie Adam Jarosz przyznał, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne. - Akurat my na starówce tych trudnych tematów do poruszenia mamy bardzo dużo. Głównie skupiają się one wokół ruchu drogowego, organizacji ruchu i parkowania. Składaliśmy wiele propozycji, które niestety nie zostały wysłuchane - powiedział w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń.

Jarosz dodał, że cieszy się z reakcji mieszkańców, którzy 25 maja nagrodzili go brawami. Podkreślił, że Torunianie przychodzą do radnych i zgłaszają problemy, których jeszcze kilka lat temu jeszcze w mieście nie było. Wyraził też nadzieję, że "wkrótce zostanie to uporządkowane". Adam Jarosz zapowiedział też rychłą dymisję Rady Okręgu. Ma do tego dojść za dwa tygodnie. To pierwszy taki przypadek w Toruniu!

- Taka jest wola naszej Rady. Składaliśmy tyle różnych wniosków, próśb, opinii itd., które nie były uwzględniane i po prostu mamy wrażenie, że właściwie nasza działalność straciła już sens i stąd ta decyzja - wyjaśnił Adam Jarosz.

- Czy to jest ostateczna decyzja, czy jest jakieś pole manewru, w zależności od tego, czy Urząd skontaktuje się z Radą w najbliższym czasie? - dopytała nasza reporterka. - Będę musiał to przedyskutować z pozostałymi członkami Rady. Samodzielnie na pewno nie podejmę tej decyzji - odpowiedział przewodniczący.

Dziennikarze Radia ESKA Toruń wrócą do tematu, gdy do sprawy odniesie się Urząd Miasta Torunia. - Wymiar tych spotkań jest trochę słodko-gorzki, bo żegnamy te rady okręgów, które kończą kadencję. Jesienią tego roku są wybory. To jest czas podsumowań - zapewniał 25 maja prezydent Paweł Gulewski. Gospodarz miasta zapewnił, że temat ograniczeń we wjeździe na Rynek Staromiejski poprzez słupki jest wyjaśniany i nadal będzie.

