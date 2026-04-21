Koniec nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Władze ujawniły termin

Toruń z nocną prohibicją? Prezydent ujawnił szczegóły

W listopadzie 2025 roku prezydent Paweł Gulewski powołał specjalny, dziesięcioosobowy zespół współpracowników, który przygotowywał zasady, kryteria i ewentualne obszary, które stanowiły podłożę przygotowania projektu uchwały. Na czele stali:

wiceprezydentka Dagmara Zielińska

dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Patryk Wawrzyński

dyrektor Wydziału Obsługi Mieszkańców Łukasz Typek

Prezydent ujawnił szczegółowe wyniki konsultacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami. - 68% ankietowanych osób, które wzięły udział w konsultacjach wyraziło chęć i rekomendację ograniczenia sprzedaży alkoholi we wszystkich kategoriach (do 4,5%, 4,5-18% i wyższe - dop. red.), a zatem ustaliliśmy wspólnie z klubem, że projekt uchwały będzie zbudowany na trzech podstawowych filarach - powiedział Paweł Gulewski.

- Jeśli chodzi o obszarowy zakres oddziaływania tego ograniczania, bierzemy pod uwagę teren administracyjny Gminy Miasta Toruń, bez wyłączeń poszczególnych jednostek pomocniczych osiedli, czyli całość Gminy Miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia - 22:00 - 6:00. Jeśli chodzi o kategorię które wchodzą w skład ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, to wszystkie trzy kategorie bierzemy pod uwagę - dodał prezydent Torunia.

Pełny raport z konsultacji można znaleźć na stronie konsultacje.torun.pl.

Od kiedy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu?

Dokument trafi pod obrady na sesji Rady Miasta Torunia, zaplanowanej 30 kwietnia. Drugie czytanie ma mieć miejsce 28 maja, a zakaz miałby obowiązywać od 1 lipca. Teraz wszystko w rękach, a właściwie w głosach radnych.

Radna Karolina Krajewska, położna z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu jest przekonana, że zmiana pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ratowników, lekarzy, pielęgniarek, czy położnych. To właśnie oni często są na "pierwszej linii" w starciu z agresywnymi osobami, będącymi pod wpływem alkoholu. Dzięki nocnej prohibicji ma być lepiej.

Z kolei dyrektor Patryk Wawrzyński ujawnił, że ponad 2/3 z 1000 mieszkańców popiera nocny zakaz sprzedaży alkoholu, a 7/8 chciało, by zaczynał się on o 22:00. Do sprawy będziemy wracać w sondach z mieszkańcami grodu Kopernika.

