Koszmar pod teatrem. Rzucili się na ofiarę z nożami. Zginął od ciosów w różne części ciała

Zabójstwo w okolicach teatru w Inowrocławiu

Szokujący atak na 41-letniego mężczyznę miał miejsce w Inowrocławiu. O szczegółach opowiedziała reporterce Radia ESKA Toruń asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z KPP w Inowrocławiu. - W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymany przez policję. Są to mężczyźni w wieku 34 i 48 lat - przekazała oficer prasowa inowrocławskiej komendy.

- Na miejscu zbrodni policjanci przeprowadzili pod nadzorem prokuratora oględziny, trwały także przesłuchania świadków. Obecnie prowadzone są dalsze czynności, które mają na celu wyjaśnienie przebiegu, okoliczności, a także motywu działania sprawców tego tragicznego zdarzenia - podsumowała asp. szt. Lewicka-Waszak.

Wiemy już, że sprawcy zadali ofierze ciosy w różne części ciała. Po wszystkim uciekli, ale policjanci szybko ich namierzyli. Rodzinie i bliskim 41-letniego mężczyzny składamy wyrazy współczucia. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie!

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