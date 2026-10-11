Koszmarne ataki w szkołach przerażają rodziców. Ważny komunikat prezydenta Torunia

Bezpieczeństwo w toruńskich szkołach. Patrole policji na ulicach miasta

W związku z serią brutalnych ataków w polskich szkołach policja prowadzi wzmożone działania w całym kraju. Od poniedziałku mundurowi ponownie pojawią się w placówkach edukacyjnych. Będą patrolować ich okolice zarówno pieszo, jak i radiowozami, a także pozostawać w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją.

W poniedziałek, 12 października, toruńskie szkoły i przedszkola będą pracować zgodnie z dotychczasowym planem. Władze miasta nie planują zawieszenia zajęć ani wprowadzenia nauki zdalnej. W rejonie placówek oświatowych nadal będzie obecnych więcej patroli policji i straży miejskiej. Najważniejsze pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom szkół.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski przekazał, że władze miasta utrzymują stały kontakt z policją, strażą miejską, Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami toruńskich szkół. Służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują otrzymywane zgłoszenia, w tym niepokojące doniesienia publikowane w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. Ewentualne decyzje dotyczące organizacji pracy placówek będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w porozumieniu z odpowiednimi służbami i instytucjami.

- Anonimowe wpisy, niepotwierdzone doniesienia i internetowe „łańcuszki” mogą niepotrzebnie wywoływać niepokój wśród dzieci i dorosłych. Każdy sygnał dotyczący potencjalnego zagrożenia należy jednak traktować poważnie i przekazywać odpowiednim służbom. W przypadku otrzymania niepokojącej wiadomości warto zachować jej treść i przekazać ją Policji, zamiast rozpowszechniać w mediach społecznościowych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 – poinformował Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

Wszelkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania miejskich placówek oświatowych będą publikowane za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych miasta i szkół.

Krwawe ataki w szkołach na Mazowszu. Śmiertelne ciosy w Leszczydole-Nowinach

Zwiększona aktywność policji jest odpowiedzią na serię tragicznych wydarzeń, do których w ostatnich dniach doszło w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w placówce w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. W wyniku napaści zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

Kolejny groźny incydent wydarzył się w sobotę, 10 października, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Następnie napastniczka zaatakowała drugą 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane nie potrzebowały hospitalizacji.

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