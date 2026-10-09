Seria krwawych ataków w szkołach. Uczennice mówią wprost: „Czujemy się bardzo zagrożone”

– Oczywiście czujemy się bardzo zagrożone, dlatego że nie jest to dla nas łatwa sytuacja. Po prostu się boimy, że u nas coś takiego też się wydarzy – mówią uczennice Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu w rozmowie z reporterką Radia ESKA, Marią Nowak.
Dziewczęta przyznają, że wsparcie nauczycieli pomaga im poradzić sobie z lękiem. Pedagodzy rozmawiają z uczniami i apelują, by nie ulegać nadmiernemu niepokojowi, który może potęgować się pod wpływem informacji publikowanych w internecie.
– Trochę nas uspokajają i mówią, że mamy uważać. Za dużo w internecie jest tego wszystkiego i żeby też się tak nie nakręcać. Strach niczemu nie pomoże – relacjonują uczennice.
Nauczyciele stawiają na rozmowę i edukację
W obliczu niepokojących doniesień szczególnego znaczenia nabiera rozmowa z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele z toruńskiej szkoły podkreślają, że uczniowie powinni wiedzieć, jak reagować w trudnych sytuacjach i jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych.
– Nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, kiedy trzeba reagować, a kiedy rozróżnić kłamstwo od prawdy – mówi jedna z nauczycielek.
W piątek, 9 października, w Toruniu odbywa się również spotkanie z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Młodzi w dobrym stanie”. Wydarzenie organizowane jest w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października.
Policjanci dbają o bezpieczeństwo przy szkołach
Działania podejmują również funkcjonariusze. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, policjanci są obecni w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotykają się z uczniami oraz nauczycielami, rozmawiają o bezpieczeństwie i właściwym reagowaniu na sytuacje budzące niepokój.
Funkcjonariusze kontrolują także okolice placówek, zwracając uwagę na zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Policja podkreśla, że w obliczu ostatnich niepokojących wydarzeń szczególnie ważne są współpraca, profilaktyka i widoczna obecność służb. Podejmowane działania mają nie tylko zapobiegać zagrożeniom, ale również wzmacniać poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i pracowników szkół.