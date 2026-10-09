Seria krwawych ataków w szkołach. Uczennice mówią wprost: „Czujemy się bardzo zagrożone”

– Oczywiście czujemy się bardzo zagrożone, dlatego że nie jest to dla nas łatwa sytuacja. Po prostu się boimy, że u nas coś takiego też się wydarzy – mówią uczennice Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu w rozmowie z reporterką Radia ESKA, Marią Nowak.

Dziewczęta przyznają, że wsparcie nauczycieli pomaga im poradzić sobie z lękiem. Pedagodzy rozmawiają z uczniami i apelują, by nie ulegać nadmiernemu niepokojowi, który może potęgować się pod wpływem informacji publikowanych w internecie.

– Trochę nas uspokajają i mówią, że mamy uważać. Za dużo w internecie jest tego wszystkiego i żeby też się tak nie nakręcać. Strach niczemu nie pomoże – relacjonują uczennice.

Nauczyciele stawiają na rozmowę i edukację

W obliczu niepokojących doniesień szczególnego znaczenia nabiera rozmowa z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele z toruńskiej szkoły podkreślają, że uczniowie powinni wiedzieć, jak reagować w trudnych sytuacjach i jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych.

– Nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, kiedy trzeba reagować, a kiedy rozróżnić kłamstwo od prawdy – mówi jedna z nauczycielek.

W piątek, 9 października, w Toruniu odbywa się również spotkanie z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Młodzi w dobrym stanie”. Wydarzenie organizowane jest w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października.

Policjanci dbają o bezpieczeństwo przy szkołach

Działania podejmują również funkcjonariusze. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, policjanci są obecni w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotykają się z uczniami oraz nauczycielami, rozmawiają o bezpieczeństwie i właściwym reagowaniu na sytuacje budzące niepokój.

Funkcjonariusze kontrolują także okolice placówek, zwracając uwagę na zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Policja podkreśla, że w obliczu ostatnich niepokojących wydarzeń szczególnie ważne są współpraca, profilaktyka i widoczna obecność służb. Podejmowane działania mają nie tylko zapobiegać zagrożeniom, ale również wzmacniać poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i pracowników szkół.