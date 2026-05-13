Koszmarny finał jazdy pod Toruniem. 22-latek zjechał na przeciwległy pas

Śmiertelne zderzenie na DK nr 91 w miejscowości Brzoza

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazali informacje o dramatycznym zdarzeniu drogowym. W niedzielę 12 maja, niedługo po godzinie 16:00, dwa strażackie zastępy interweniowały na terenie gminy Wielka Nieszawka. Opublikowano również zdjęcia z miejsca tragedii, a internauci w komentarzach natychmiast zauważyli, że na tym odcinku trasy obowiązuje podwójna linia ciągła.

„- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. Jest jedna ofiara śmiertelna” - przekazali strażacy z KM PSP w Toruniu.

22-latek wjechał pod ciężarówkę w gminie Wielka Nieszawka

Śledztwo mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności dramatu prowadzą obecnie policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratury. Jak poinformował mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, są już wstępne ustalenia w temacie przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

„- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 22-latek, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Man, którym kierował 41-letni mężczyzna. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca Audi zmarł” - przekazał przedstawiciel biura prasowego toruńskiej komendy.

Rzecznik policji uzupełnił również informacje dotyczące bieżących działań służb śledczych na miejscu zdarzenia.

„- Prowadzone w tej sprawie prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku” - podsumował funkcjonariusz.

Mundurowi nieustannie apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie maksymalnej rozwagi.

