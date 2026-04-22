Koszmarny wypadek na przejściu dla pieszych. Rowerzystka zginęła pod kołami mercedesa

Tragedia na ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu

Śledczy z inowrocławskiej komendy, wspierani przez miejscową prokuraturę, szczegółowo weryfikują przebieg dramatycznego zdarzenia drogowego. Do śmiertelnego potrącenia doszło 21 kwietnia kilkanaście minut po godzinie dwudziestej na ulicy Wojska Polskiego.

Rozpędzone auto uderzyło w jednoślad z tak ogromnym impetem, że rower wyleciał w powietrze i zniszczył pobliską wiatę autobusową. Wewnątrz konstrukcji znajdował się młody chłopak, jednak po badaniach medycznych opuścił lecznicę z zaledwie drobnymi potłuczeniami. Niestety, 45-latki poruszającej się na rowerze nie zdołano uratować, a ratownicy po szybkiej reanimacji stwierdzili jej zgon. Mężczyzna siedzący za kierownicą mercedesa był zupełnie trzeźwy, natomiast mundurowi już odebrali mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Obszar tragedii został dokładnie sprawdzony przez wezwane służby, które gromadziły dowody i rejestrowały wszelkie szczegóły tego fatalnego incydentu. Przedstawiciele policji zaznaczają, że dokładny scenariusz wypadku jest nadal przedmiotem intensywnego dochodzenia.

Stróże prawa ponawiają prośby do kierowców oraz pieszych o zachowanie zdrowego rozsądku i bezwzględne respektowanie przepisów. Z policyjnych statystyk jasno wynika, że to właśnie brawura, brak koncentracji oraz zbyt szybka jazda wciąż stanowią główne powody drogowych dramatów.

„Zwolnijmy i zachowajmy ostrożność, aby uniknąć kolejnych tragedii na drogach” — podkreślają funkcjonariusze.