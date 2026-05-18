Białe róże i łzy nad grobem 22-letniego strażaka. Ta tragedia poruszyła wszystkich

Wypadek w Brzozie. Zginął młody strażak

Młody mężczyzna był doskonale znany społeczności w Papowie Toruńskim, głównie ze względu na swoją wieloletnią i pełną poświęcenia służbę w szeregach miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiadomość o jego nagłym odejściu wywołała ogromne poruszenie wśród sąsiadów i znajomych, którzy wciąż nie potrafią pogodzić się z tak wielką stratą.

Do koszmarnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 12 maja, na krótko przed godziną 17:00 w miejscowości Brzoza niedaleko Torunia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na odcinku trasy, gdzie obowiązuje podwójna linia ciągła, 22-letni kierowca auta osobowego nagle znalazł się na przeciwległym pasie ruchu, uderzając prosto w nadjeżdżający samochód ciężarowy. Siła tego zderzenia była tak ogromna, że kierujący osobówką poniósł śmierć na miejscu.

22-latek na co dzień bezinteresownie niósł pomoc innym, będąc niezwykle zaangażowanym strażakiem ochotnikiem w swoim regionie. Niestety, w wyniku potężnej kraksy uszkodzenia ciała okazały się na tyle poważne, że interweniujące służby medyczne nie miały najmniejszych szans na ratunek.

Obecnie toruńscy policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratury intensywnie pracują nad szczegółowym odtworzeniem przebiegu tej drogowej tragedii. O wstępnych ustaleniach poinformował przedstawiciel toruńskiej komendy.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 22-latek, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki MAN, którym kierował 41-letni mężczyzna. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca Audi zmarł – przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu. – Prowadzone w tej sprawie prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku – dodał funkcjonariusz.

OSP w Papowie Toruńskim żegna druha

Koledzy z jednostki zmarłego postanowili oddać mu hołd i w wyjątkowy sposób wspomnieć jego wielkie serce do pożarnictwa. W mediach społecznościowych opublikowali oni niezwykle poruszający wpis, w którym pożegnali swojego zmarłego kompana ze strażackiej remizy.

„Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 12.05.2026 r., w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tragicznie zmarł strażak naszej jednostki, Dominik. Miał tylko 22 lata, a istotnie wpisał się w życie Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim. Był naszym kolegą, oddanym i życzliwym druhem. Jego obecność, zaangażowanie i wspólnie spędzony czas pozostaną w naszej pamięci. Jego nagłe odejście jest dla nas ogromnym ciosem i stratą, z którą trudno się pogodzić. W imieniu całej jednostki składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie.”