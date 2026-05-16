Zmarzlik wygrywa żużlowe święto w Toruniu. Zobacz galerię zdjęć kibiców z 1. Finału IMP

Kto pojawił się na 1. Finale IMP 2026 w Toruniu? Zobacz zdjęcia z trybun

Zmagania w Toruniu przyciągnęły takie gwiazdy czarnego sportu jak obrońca trofeum Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski czy Kacper Woryna. Sobotnie zawody na Motoarenie stanowiły pierwszą odsłonę walki o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w sezonie 2026. Choć na trybunach zasiadło nieco mniej fanów niż na spotkaniach ligowych, to entuzjazm sympatyków speedwaya był wyraźnie widoczny. Fani mogli podziwiać porywające widowisko, a spektakularnymi szarżami na dystansie popisywali się między innymi Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki oraz Szymon Woźniak. Każdy, kto zdecydował się odwiedzić stadion, z pewnością nie żałował tej decyzji. Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć publiczności, której autorem jest fotoreporter Piotr Lampkowski z redakcji "Super Expressu".

Szczegółowe zestawienie ostatecznych rezultatów oraz pełny opis wydarzeń z toruńskiego 1. Finału IMP 2026 opublikujemy na naszej stronie tuż po zakończeniu całej rywalizacji na torze.

Bartosz Zmarzlik wygrał na Motoarenie!

Od pierwszej serii oglądaliśmy świetne zawody. W wyścigu nr 5 problemy po starcie miał jeden z głównych faworytów Bartosz Zmarzlik, ale uporał się z Krzysztofem Buczkowskim i Wiktorem Przyjemskim. Do ostatnich centymetrów ścigał też Macieja Janowskiego, lecz "Magic" zdołał utrzymać prowadzenie. Na koniec drugiej serii świetny spektakl zaserwowali nam Przemysław Pawlicki i Jakub Jamróg. W walce o dwa punkty lepszy był zawodnik ROW-u Rybnik. Tuż po równaniu toru mieliśmy sytuację niecodzienną. Tuż po starcie upadek zanotował niezły do tej pory Mateusz Cierniak. Zawodnika Orlen Oil Motoru Lublin podniosło do góry, wykonał zły manewr i zapoznał się z nawierzchnią. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Po trzech seriach niepokonanymi zawodnikami byli Maciej Janowski i Patryk Dudek. Obaj znaleźli pogromców w serii nr 4. Faworyt gospodarzy przegrał ze Zmarzlikiem, a Janowski z Kacprem Woryną i Szymonem Woźniakiem. W ostatniej serii kapitan Sparty Wrocław i przedstawiciel PRES Toruń musieli uznać wyższość Piotra Pawlickiego i tym samym stracili bezpośredni awans do finału. Ten padł łupem "Pitera" oraz wspominanego wyżej Zmarzlika.

W wyścigu ostatniej szansy znaleźli się:

Maciej Janowski

Patryk Dudek

Dominik Kubera

Krzysztof Buczkowski (jedyny przedstawiciel Metalkas 2. Ekstraligi).

Niespodziewanie dla wielu, z dalszej rywalizacji odpadł Kacper Woryna, który w ostatniej serii zobaczył plecy trzech rywali, w tym Radosława Kowalskiego. Młodzieżowiec Cellfast Wilków Krosno zdobył tym samym jedyny punkt i pozbawił szans na zwycięstwo triumfatora 1. rundy SGP 2026 z Landshut. W wyścigu ostatniej szansy gra toczyła się o dwa miejsca w finale. Po starcie najlepszy był Janowski, ale "Buczek" znakomicie napędzał się po zewnętrznej. Zawodnik Abamczyk Polonii Bydgoszcz utarł nosa faworytom, a za jego plecami zameldował się "Magic". Ku rozczarowaniu kibiców z Torunia, Patryk Dudek minimalnie przegrał z asem wrocławskiej Sparty.

W finale od startu do mety prowadził Bartosz Zmarzlik. Za jego plecami Janowski robił wszystko, aby wyprzedzić Piotra Pawlickiego, ale na mecie lepszy był wychowanek Unii Leszno. Jazda przy krawężniku opłaciła się "Bykowi" z Wielkopolski. W finałowej gonitwie zewnętrzna część toru "nie wydała" Buczkowskiemu, ale jego czwarte miejsce i tak jest sporym sukcesem. Zmarzlik tymczasem został pierwszym liderem cyklu IMP 2026 i zrobił ważny krok w kierunku "odzyskaniu" tytułu mistrzowskiego.

Firma One Sport może być zadowolona ze sportowej warstwy 1. Finału IMP. Oglądaliśmy kapitalne widowisko, pełne mijanek i żużlowych spięć. 2. Finał już 4 lipca w Bygoszczy, a medale rozdane zostaną 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyniki 1. Finału IMP w Toruniu

1. Bartosz Zmarzlik - 16 (3,2,2,3,3,3)

2. Piotr Pawlicki - 14 (1,3,3,2,3,2)

3. Maciej Janowski - 13 (3,3,3,1,2,1)

4. Krzysztof Buczkowski - 9 (3,0,2,2,2,0)

5. Patryk Dudek - 12 (3,3,3,2,1)

6. Dominik Kubera - 9 (2,0,1,3,3)

7. Wiktor Przyjemski - 9 (1,1,2,3,2)

8. Tobiasz Musielak - 9 (1,2,2,1,3)

9. Kacper Woryna - 8 (2,3,0,3,0)

10. Szymon Woźniak - 7 (0,1,3,2,1)

11. Jakub Jamróg - 6 (0,2,1,1,2)

12. Mateusz Cierniak - 6 (2,2,u,1,1)

13. Przemysław Pawlicki - 4 (2,1,1,0,0)

14. Jakub Miśkowiak - 2 (0,1,1,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0,0,0)

16. Radosław Kowalski - 1 (0,0,0,0,1)

17. Mikołaj Duchiński - ns

18. Bartosz Derek - ns

Bieg po biegu: