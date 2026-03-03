Krowa zaatakowała 67-latkę! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Wypadek w gospodarstwie w Wójcinie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 marca 2026 roku. O godzinie 9:17 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie z miejscowości Wójcin, dotyczące ataku krowy na starszą kobietę. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, karetkę oraz śmigłowiec LPR, w związku z informacją o konieczności pilnej pomocy medycznej dla poszkodowanej.

Stan poszkodowanej 67-latki

Przybyli na miejsce strażacy zastali poszkodowaną w domu jednorodzinnym. 67-latka siedziała w fotelu pod opieką rodziny. Kobieta była przytomna i logicznie odpowiadała na pytania, jednak skarżyła się na silny ból w klatce piersiowej oraz plecach. Potwierdziła ratownikom, że została zaatakowana przez krowę. Szczęśliwie w incydencie nie ucierpiał nikt inny, a podstawowe funkcje życiowe pacjentki były zachowane.

Decyzja o transporcie do szpitala

Służby zabezpieczyły teren i udzieliły rannej pierwszej pomocy, w tym tlenoterapii oraz wsparcia psychicznego. Ratownicy medyczni stwierdzili u kobiety złamania żeber. Choć strażacy przygotowali lądowisko dla śmigłowca ratunkowego, po konsultacji lekarskiej zapadła inna decyzja. Kobieta została zabrana do szpitala w Radziejowie transportem kołowym, a śmigłowiec LPR wrócił do bazy bez pacjentki.