Wielka akcja policji w Toruniu. Zlikwidowano magazyn i przejęto ponad 6 kg narkotyków

Zatrzymanie w Toruniu. 41-latek poszukiwany listem gończym wpadł z amfetaminą

Działania toruńskiej policji rozpoczęły się we wtorek, 24 lutego 2026 roku, od wejścia do jednego z mieszkań na terenie miasta. Celem kryminalnych był 41-letni mężczyzna, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, aby uniknąć odbycia kary 272 dni pozbawienia wolności. W trakcie przeszukania lokalu policjanci znaleźli przy nim blisko 200 gramów amfetaminy. To zatrzymanie było kluczowe i otworzyło drogę do rozbicia większej siatki przestępczej zajmującej się dystrybucją narkotyków w regionie.

Ponad 6 kg narkotyków i gotówka. Wielki magazyn zlikwidowany przez policję

Funkcjonariusze działali równolegle, sprawdzając powiązania zatrzymanego 41-latka. Ich uwaga skupiła się na jego rówieśniku, u którego również przeprowadzono przeszukania. W jego mieszkaniu oraz innych lokalach użytkowanych przez mężczyznę na terenie Torunia, policjanci odkryli prawdziwy magazyn nielegalnych substancji. Zabezpieczono łącznie ponad 6 kilogramów narkotyków, w tym amfetaminę, płynną amfetaminę, marihuanę oraz tabletki ekstazy. Dodatkowo w ręce policji wpadła gotówka w kwocie ponad 12 tysięcy złotych, wagi elektroniczne, zgrzewarka, a także przedmioty przypominające broń. Podczas tej akcji zatrzymano również 22-letnią kobietę powiązaną ze sprawą.

Sprzęt do produkcji narkotyków w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Sprawa okazała się mieć charakter rozwojowy, a policyjne ustalenia doprowadziły śledczych poza Toruń. Dzień później, 25 lutego 2026 roku, kryminalni przeszukali posesję w małej miejscowości na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt, który najprawdopodobniej służył do produkcji narkotyków. To odkrycie sugeruje, że grupa mogła nie tylko handlować, ale również samodzielnie wytwarzać nielegalne substancje na dużą skalę.

Areszt i zarzuty za handel narkotykami. Sprawcom grozi do 12 lat więzienia

Cała trójka zatrzymanych usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Poszukiwany 41-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Drugi 41-latek oraz 22-letnia kobieta usłyszeli zarzuty związane z handlem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, co jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj mężczyźni spędzą najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Wobec kobiety zastosowano natomiast policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl