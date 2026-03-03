Dramat na placu zabaw w Toruniu. 12-latek stracił przytomność

Konrad Marzec
2026-03-03 9:05

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, na jednym z toruńskich placów zabaw. 12-letni chłopiec podczas zabawy spadł z huśtawki i nieszczęśliwie zaczepił się o sznur. Z relacji służb wynika, że nastolatek stracił przytomność, a pierwszej pomocy udzielił mu świadek. Policja bada okoliczności tego wypadku.

Wypadek na placu zabaw / zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Lusia599/ Shutterstock Wypadek na placu zabaw / zdjęcie ilustracyjne
  • Służby ratunkowe oraz policja interweniowały 2 marca w godzinach popołudniowych w związku z groźnym zdarzeniem z udziałem nastolatka.
  • Rzeczniczka toruńskiej policji, podkomisarz Dominika Bocian, potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem", że 12-letni poszkodowany stracił przytomność.
  • Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające, aby ustalić dokładny przebieg tego nieszczęśliwego wypadku.

Dramat na placu zabaw w Toruniu. Chłopiec zaplątał się w linę

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek, jeszcze przed godziną 15:00. Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie rekreacyjnym przy ulicy Malinowskiego w Toruniu. Jak informuje portal gra.fm, na miejsce natychmiast zadysponowano znaczne siły, w tym dwie karetki pogotowia oraz trzy patrole policji. Przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przekazała „Super Expressowi” pierwsze ustalenia w tej sprawie.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 12-letni chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił się o sznur, po czym stracił przytomność” - wyjaśnia „Super Expressowi” podkom. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

„Pomocy udzielił mu świadek. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego wypadku” - dodaje oficer prasowa toruńskiej komendy w rozmowie z „SE”.

Postawa świadka, który zareagował błyskawicznie i udzielił niezbędnego wsparcia rannemu chłopcu, zasługuje na najwyższe uznanie. Funkcjonariusze przy okazji tego zdarzenia apelują o zachowanie ostrożności, również podczas korzystania z placów zabaw. Służby będą kontynuować działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tego dramatu.

