Prezydent Torunia zwiększył liczbę urzędników. Tłumaczy, co zyskają na tym mieszkańcy

2026-05-11 15:27

Kiedy Paweł Gulewski przejmował stery w toruńskim ratuszu, kadra urzędnicza liczyła 427 pracowników. Dwa lata później zespół powiększył się do 478 osób. Gospodarz miasta argumentuje, że ten kadrowy rozrost ma bezpośrednio przełożyć się na wyższy standard obsługi petentów i szybsze załatwianie spraw.

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Prezydent Torunia Paweł Gulewski

Paweł Gulewski rozbudowuje kadry w Urzędzie Miasta Torunia

Od dwóch lat Paweł Gulewski sprawuje urząd prezydenta grodu Kopernika. Redakcja "Super Expressu" postanowiła sprawdzić, jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się wielkość zatrudnienia w toruńskim magistracie w porównaniu do czasów jego poprzednika. Dzięki bezpośrednim pytaniom skierowanym do włodarza miasta udało się uzyskać szczegółowe zestawienie kadrowe. Poniżej prezentujemy szczegóły:

  • 1. Ilu pracowników było zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach przez Pana poprzednika w dniu, w którym objął Pan urząd Prezydenta Miasta Torunia?

    UMT - stan zatrudnienia na 01.05.2024 r. - 427,1 et (zaprzysiężenie PMT 07.05.2024 r.)

  • 2. Ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach?

    UMT – stan zatrudnienia na 10.04.2026 r. – 478,9 et. UMT + 4,25 et. finansowanych z projektów UE

- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia o doprowadzeniu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia do poziomu z 31.12.2019 r. (477 etatów, o 2 mniej niż obecnie) wynika z potrzeby odbudowy zasobów kadrowych po cięciach związanych z pandemią. To działanie zmierzające do poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez skrócenie terminów i większą dostępność usług, zapewnienia stabilności zatrudnienia po okresie niepewności oraz minimalizacji ryzyka utraty kadry na rzecz sektora prywatnego - uzasadnia gospodarz grodu Kopernika.

Z korespondencji przesłanej do redakcji "Super Expressu" wynika ponadto, że powiększenie urzędniczego zespołu podyktowane było rosnącą ilością biurokratycznych obowiązków. Przedstawiciele magistratu wskazują tu na realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz programów dotowanych z zewnętrznych źródeł. Miasto zaznacza, że dzisiejszy urząd potrzebuje wyższych kompetencji, szczególnie w dziedzinach związanych z technologiami informatycznymi, procesami przetargowymi czy skutecznym aplikowaniem o pieniądze unijne.

