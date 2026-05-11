Prezydent Torunia zwiększył liczbę urzędników. Tłumaczy, co zyskają na tym mieszkańcy

Paweł Gulewski rozbudowuje kadry w Urzędzie Miasta Torunia

Od dwóch lat Paweł Gulewski sprawuje urząd prezydenta grodu Kopernika. Redakcja "Super Expressu" postanowiła sprawdzić, jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się wielkość zatrudnienia w toruńskim magistracie w porównaniu do czasów jego poprzednika. Dzięki bezpośrednim pytaniom skierowanym do włodarza miasta udało się uzyskać szczegółowe zestawienie kadrowe. Poniżej prezentujemy szczegóły:

1. Ilu pracowników było zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach przez Pana poprzednika w dniu, w którym objął Pan urząd Prezydenta Miasta Torunia? UMT - stan zatrudnienia na 01.05.2024 r. - 427,1 et (zaprzysiężenie PMT 07.05.2024 r.)

2. Ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jego placówkach? UMT – stan zatrudnienia na 10.04.2026 r. – 478,9 et. UMT + 4,25 et. finansowanych z projektów UE

- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia o doprowadzeniu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia do poziomu z 31.12.2019 r. (477 etatów, o 2 mniej niż obecnie) wynika z potrzeby odbudowy zasobów kadrowych po cięciach związanych z pandemią. To działanie zmierzające do poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez skrócenie terminów i większą dostępność usług, zapewnienia stabilności zatrudnienia po okresie niepewności oraz minimalizacji ryzyka utraty kadry na rzecz sektora prywatnego - uzasadnia gospodarz grodu Kopernika.

Z korespondencji przesłanej do redakcji "Super Expressu" wynika ponadto, że powiększenie urzędniczego zespołu podyktowane było rosnącą ilością biurokratycznych obowiązków. Przedstawiciele magistratu wskazują tu na realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz programów dotowanych z zewnętrznych źródeł. Miasto zaznacza, że dzisiejszy urząd potrzebuje wyższych kompetencji, szczególnie w dziedzinach związanych z technologiami informatycznymi, procesami przetargowymi czy skutecznym aplikowaniem o pieniądze unijne.