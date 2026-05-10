Parafia w Byczynie pogrążona w żałobie. Nie żyje ks. Andrzej Nowak

Wielki smutek w parafii w Byczynie. Odszedł ks. Andrzej Nowak

W niedzielę, 10 maja, lokalna społeczność zrzeszona wokół kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie (województwo kujawsko-pomorskie) otrzymała niezwykle bolesną wiadomość. Przedstawiciele świątyni za pośrednictwem profilu na Facebooku poinformowali o niespodziewanym odejściu swojego wieloletniego proboszcza. Śmierć szanowanego kapłana wywołała natychmiastowe i ogromne poruszenie wśród lokalnych mieszkańców.

„Z głębokim smutkiem i bólem serca informujemy, że w nocy z 9 na 10 maja 2026 roku odszedł do Domu Ojca nasz Proboszcz, śp. ksiądz Andrzej Nowak”

Duchowny przez lata swojej rzetelnej posługi zyskał wielkie uznanie oraz szacunek parafian. W długim internetowym wpisie pożegnalnym zwrócono szczególną uwagę na jego empatię oraz niezwykłe zaangażowanie w codzienne życie całej lokalnej wspólnoty.

„Ksiądz Andrzej przez wiele lat posługiwał w naszej parafii, będąc dla nas nie tylko duszpasterzem, ale także człowiekiem ogromnego serca, dobroci i życzliwości. Towarzyszył nam w najważniejszych chwilach życia – chrzcił nasze dzieci, błogosławił małżeństwa, umacniał nas słowem Bożym, odwiedzał chorych i wspierał każdego, kto potrzebował pomocy czy rozmowy”

Autorzy poruszającego komunikatu stanowczo podkreślili, że duszpasterz charakteryzował się niesamowitą wrażliwością na krzywdę ludzką. Jego pełna spokoju postawa przyciągała ludzi do kościoła i dawała im silne oparcie w najbardziej wymagających momentach.

„Zawsze bliski parafianom, otwarty na drugiego człowieka, pełen spokoju, pokory i troski. Jego obecność pozostanie na zawsze częścią historii naszej wspólnoty i naszych osobistych wspomnień”

Termin pogrzebu proboszcza Andrzeja Nowaka wciąż nie jest znany

W opublikowanym oświadczeniu przedstawiciele kujawsko-pomorskiej parafii zaapelowali także do wiernych o cenne duchowe wsparcie. Poproszono wszystkich członków społeczności o intensywne zaangażowanie modlitewne w intencji zmarłego kapłana, dziękując mu tym samym za wieloletni trud na rzecz kościoła.

„Dziękujemy Bogu za dar życia i kapłańskiej posługi księdza Andrzeja. Wdzięczni za wszystko dobro, które pozostawił po sobie, prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji Zmarłego Proboszcza”

Obecnie wierni muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ szczegóły dotyczące harmonogramu ceremonii pogrzebowej nie zostały jeszcze oficjalnie ustalone. Zarządcy kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej zaznaczyli jedynie, że dokładna data i godzina ostatniego pożegnania zostaną przekazane mieszkańcom w osobnym, nowym ogłoszeniu.

Parafianie tłumnie żegnają zmarłego duszpasterza w internecie

Pod opublikowaną w social mediach czarno-białą fotografią księdza Andrzeja Nowaka błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Zasmuceni i wstrząśnięci mieszkańcy wymieniają się tam swoimi wspomnieniami oraz masowo dziękują duchownemu za długie lata wspólnej posługi.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie”

„Bardzo przykro. Księże Andrzeju dziękujemy za posługę”

Z kolei inni wierni wspominają bardzo konkretne, ważne momenty religijne, w które mocno angażował się zasłużony gospodarz parafii:

„Był przyjacielem pielgrzymki Lubin Gietrzwałd do zobaczenia w domu Boga Naszego”

