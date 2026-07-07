Magiczna przestrzeń pod Toruniem pomaga odnaleźć siebie. Inspiracją była "Alicja w Krainie Czarów"

Magiczna przestrzeń w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem

Reporterzy "SE" odwiedzili „Zajęciownię” w czerwcu 2026 roku. Ten wyjątkowy punkt na mapie znajduje się w Wielkiej Nieszawce, w odległości mniejszej niż 10 kilometrów od Torunia. Intrygująca koncepcja przestrzeni nawiązującej do „Alicji w Krainie Czarów” błyskawicznie wzbudziła naszą ciekawość i skłoniła do przyjazdu. Okazało się, że atmosfera tego miejsca jest absolutnie niepowtarzalna, co doskonale oddają załączone fotografie i nagranie wideo.

„- Co my tutaj robimy? Trochę czarujemy, to miejsce ma być magiczne, ale przede wszystkim pokazujące dzieciom, młodzieży, ale również rodzicom, że w życiu możesz być kim chcesz. Możesz mieć piękne życie, my w tym życiu rozkochujemy”

- wyjaśniła w rozmowie z reporterem „Super Expressu” Anna Marjan, pełniąca funkcję prezeski Fundacji Niepowtarzalni.

Członkinie Fundacji podkreślają swoje zaangażowanie w promowanie wspaniałego życia, wolnego od narkotyków i jakichkolwiek środków uzależniających. Kluczowym elementem ich działań jest docenianie unikalności każdej osoby - zespół pomagający dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom dba o to, by każdą relację budować w sposób innowacyjny, zindywidualizowany i dostosowany do konkretnych potrzeb. Jak uzupełnia Katarzyna Zielińska, organizacja zachęca każdego, kto pragnie uporać się ze swoimi kłopotami i potencjalnie odkryć o sobie coś zupełnie nowego.

W przestrzeni „Zajęciowni” goszczą profesjonaliści na co dzień niosący pomoc, w tym psychologowie i psychoterapeuci. Zastanawialiście się, dlaczego zespół Fundacji zdecydował się na motyw „Alicji w Krainie Czarów” jako przewodni w „Zajęciowni”? Albo dlaczego w dzisiejszych czasach, pełnych pułapek uzależnień od substancji, social mediów i presji otoczenia, zwrócenie się o pomoc wymaga największej odwagi? Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z Wielkiej Nieszawki oraz wywiadem z przedstawicielkami Fundacji, przygotowanym przez Konrada Marca i Piotra Lampkowskiego.

Działania i cele Fundacji Niepowtarzalni

Utworzona w czerwcu 2025 roku Fundacja Niepowtarzalni kieruje się jasnym celem: niesieniem pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, wspieraniem rozwoju społecznego oraz zapobieganiem uzależnieniom w grupach dziecięcych, młodzieżowych i wśród osób dorosłych. W rozmowie z „Super Expressem” Anna Marjan i Katarzyna Zielińska, aktywnie zaangażowane w inicjatywy fundacji, zaznaczają, że ich praca opiera się na wierze, iż efektywna profilaktyka nie sprowadza się do teorii, lecz buduje się poprzez relacje, przeżycia i codzienność. Zamiast instruować młodzież „czego unikać”, skupiają się na pokazywaniu, w jaki sposób żyć świadomie, kształtować więzi z innymi i szukać własnej tożsamości.

Dotychczasowe osiągnięcia Fundacji obejmują:

Festiwal Kompetencji (odbywający się na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku) – serię warsztatów dla blisko 100 osób (obejmujących wszystkie grupy wiekowe), zorganizowaną przy wsparciu Kulturalnego Hubu Bydgoskiego Przedmieścia. Głównym celem była praca nad umiejętnościami psychospołecznymi: od skutecznej komunikacji i asertywności, po walkę z dezinformacją i profilaktykę nałogów. W przygotowanie programu zaangażowani byli specjaliści, w tym psychologowie, terapeuci oraz eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Kluby przeznaczone dla dzieci i młodzieży (uruchomione we wrześniu 2025 roku) – stanowiące miejsce systematycznych spotkań, rozwijania relacji i osobistego wzrostu.

Organizacja systematycznie się rozwija, choć poszukiwanie finansowania w formie darowizn i grantów stanowi wyzwanie dla tak nowej instytucji. W planach po okresie wakacyjnym Fundacja Niepowtarzalni ma organizację warsztatów dedykowanych rodzicom, zatytułowanych „Rodzicu, jesteś enough (wystarczający)”. Jak poinformowano na stronie facebookowej Fundacji, to wydarzenie skierowane jest do opiekunów nastolatków, którzy niekiedy czują, że ich pociechy przeniosły się na inną planetę, a oni z całych sił starają się za nimi nadążyć.

Osoby zainteresowane współpracą lub kontaktem z zespołem Fundacji mogą skorzystać z ich profilu na Facebooku. Na wspomnianej stronie dostępne są również pozostałe dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące przyszłych inicjatyw.

Galeria ze zdjęciami: „Zajęciownia” stanowi niezwykłe miejsce, zaaranżowane w stylu Alicji w Krainie Czarów, funkcjonujące w Wielkiej Nieszawce nieopodal Torunia.

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