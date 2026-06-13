Makabryczny wypadek pod Toruniem. W spalonym samochodzie znaleziono zwłoki

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-06-13 9:55

Uderzył w drzewo i stanął w płomieniach! Tragiczny początek weekendu na kujawsko-pomorskich drogach. Do wypadku doszło w piątek, 12 czerwca po godzinie 18:00 na drodze wojewódzkiej między miejscowościami Dąbrowa Chełmińska a Cichoradz. Policjanci po przyjeździe na miejsce odnaleźli w rozbitym samochodzie ciało. Pojazd doszczętnie spłonął.

Tragedia na drodze pod Toruniem! W spalonym samochodzie policjanci znaleźli ciało
Autor: KM PSP Toruń

Tragiczny wypadek na trasie Dąbrowa Chełmińska - Cichoradz

Dramat rozegrał się w piątkowy wieczór na trasie pomiędzy Dąbrową Chełmińską a Cichoradzem. Tuż po godzinie 18 osobowa honda z nieznanych na razie przyczyn uderzyła w drzewo. Pożar, który wybuchł po zderzeniu, strawił pojazd. W jego wnętrzu funkcjonariusze znaleźli ciało.

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- Wczoraj (12 czerwca) o godz. 18.15 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrowa Chełmińska a Cichoradz. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wynika, że kierujący osobową Hondą w nieustalonych dotąd okolicznościach uderzył w drzewo po przeciwnej stronie drogi. Następnie pojazd ten spłonął. W środku policjanci odnaleźli ciało - mł.asp. Dominika Bocian z toruńskiej policji.

Śledztwo prokuratury po śmiertelnym wypadku pod Toruniem

Jak przekazała w rozmowie z Radiem Eska rzeczniczka toruńskiej policji, dotychczasowe ustalenia nie wskazują, by w zdarzeniu brały udział inne samochody lub osoby. Wszystko wskazuje na to, że był to tragiczny wypadek z udziałem tylko jednego pojazdu. Na miejscu pracowali również strażacy z PSP i OSP, w tym zastępy z JRG nr 1, OSP Łążyn i OSP Siemoń.

Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego śmiertelnego wypadku będą teraz wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

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