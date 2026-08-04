Sławomir Mentzen liczy zyski ze swojego pubu. Sprawdziliśmy! Liczby mówią wszystko

Pub Sławomira Mentzena w Toruniu. Jak radzi sobie biznes polityka?

Jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, to nie tylko rozpoznawalny polityk, ale i przedsiębiorca posiadający udziały w kilku firmach. Wielu mieszkańców Torunia doskonale zna Pub Mentzen, działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym na poziomie 10 tysięcy złotych. Lokal znajduje się w ścisłym centrum miasta. Mieści się przy Rynku Staromiejskim w zabytkowej kamienicy, która w średniowieczu należała do rodziny Mikołaja Kopernika.

Lokal przyciąga rzesze klientów, głównie za sprawą unikalnego wystroju oraz menu obejmującego rzemieślnicze piwa i burgery. Chętnie zaglądają tam turyści, co bezpośrednio przekłada się na wysokie obroty. Jak wynika z najnowszego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w 2025 roku spółka Sławomira Mentzena wygenerowała zysk netto rzędu 407 tysięcy i 551 złotych. Co ciekawe, polityk nie przelał tych pieniędzy na prywatne konto, lecz przeznaczył całość na kapitał zapasowy firmy.

Sławomir Mentzen to jeden z wielu znanych polityków związanych z Toruniem. Nie ukrywa on swoich ambicji politycznych, planując w przyszłości objęcie stanowiska premiera. Jego sukcesy w biznesie mogą wskazywać na umiejętność zarządzania. W lokalnych kręgach głośno jest również o polityce kadrowej w Pubie Mentzen. Choć lider Konfederacji słynie z prawicowych poglądów, przy zatrudnianiu personelu nie kieruje się orientacją seksualną, ani sympatiami politycznymi. Otrzymanie pracy barmana, czy kelnera zależy wyłącznie od umiejętności, a doceniani mogą być również przedstawiciele społeczności LGBT.

Galeria ze zdjęciami: Tak wygląda Pub Mentzen w środku. Byliśmy tam z aparatem!

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