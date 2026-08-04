Tajemnicza śmierć 14-latki w Toruniu. Ciało znaleziono w łóżku

Martwa 14-latka została odkryta w swoim łóżku 30 lipca 2026 roku, w bloku na osiedlu Rubinkowo w Toruniu.

Śledczy z toruńskiej prokuratury prowadzą dochodzenie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

W środę odbędzie się sekcja zwłok, z której wyniki mają rzucić światło na przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Dramatyczne odkrycie miało miejsce 30 lipca w jednym z bloków na osiedlu Rubinkowo w Toruniu. W mieszkaniu znaleziono martwą 14-letnią dziewczynkę, a na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Policja odmawia komentowania sprawy i kieruje dziennikarzy do prokuratury. Rzecznik śledczych wypowiada się niezwykle ostrożnie o tej zagadkowej sprawie. Oficjalny komunikat brzmi następująco:

Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu nadzoruje postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której zwłoki ujawniono w dniu 30 lipca 2026 roku w Toruniu w mieszkaniu, to jest o przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego. Na obecnym (początkowym) etapie postępowania nie ustalono, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał w zastępstwie rzecznika prasowego Rafał Ruta, naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu dziennikarzom Super Expressu.

Sekcję zwłok zaplanowano na najbliższą środę, 5 sierpnia. To właśnie badania biegłych medycyny sądowej pozwolą prokuratorom określić, co doprowadziło do przedwczesnej śmierci młodej mieszkanki Torunia.