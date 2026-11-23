Losy tego czworonoga są naprawdę zdumiewające. Pochodząca z Podlasia suczka znalazła się pod skrzydłami fundacji, która funkcjonuje w rejonie Zamościa na Lubelszczyźnie. Zwierzę zdołało jednak zbiec opiekunom i ruszyło w bardzo długą trasę, docierając ostatecznie na Kujawy. Oznacza to, że pies samodzielnie przemierzył dystans około 500 kilometrów, przemieszczając się przez znaczną część kraju.

Obecnie działania poszukiwawcze koncentrują się w okolicach Inowrocławia. W całe przedsięwzięcie aktywnie włączyli się użytkownicy internetu, rozsyłający w sieciach społecznościowych ogłoszenia z fotografiami czworonoga oraz kluczowymi wskazówkami. W identyfikacji zguby może pomóc nietypowa czarna łata w kształcie serca widoczna na jej futrze.

Sama akcja nie należy jednak do najprostszych. Czworonóg reaguje lękiem na obecność człowieka i łatwo go wystraszyć, więc trzeba zachować dużą ostrożność. Z informacji przekazanych przez poszukiwaczy wynika, że przysmakiem uciekinierki jest pieczony kurczak. Zwierzę widziano niedawno na terenie inowrocławskiego Parku Solankowego oraz na obrzeżach miejscowości, ale suczka nieustannie zmienia swoje położenie.

Poszukiwania psa w Inowrocławiu. Ważny apel o pomoc w odnalezieniu suczki

W tej sytuacji liczy się każdy sygnał od mieszkańców. Osoby, które natkną się na błąkającego się czworonoga, proszone są o pilny kontakt telefoniczny pod numerem 507 758 138. Należy bezwzględnie powstrzymać się od samodzielnego pościgu czy prób chwytania suczki, gdyż spłoszone zwierzę może oddalić się w nieznanym kierunku.