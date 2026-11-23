Do wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, na ulicy Biskupa Antoniego Laubitza w Inowrocławiu.

– Zgłoszenie o potrąceniu osoby na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o godz. 20:09 – przekazał mł. kpt. Przemysław Jeske, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Jadący samochodem 19-latek wjechał na oznakowane przejście dla pieszych i uderzył w prawidłowo przechodzącego 32-letniego mężczyznę. Sprawca nie zatrzymał pojazdu i nie udzielił rannemu żadnej pomocy, lecz od razu uciekł, zostawiając ofiarę na jezdni.

Funkcjonariusze policji błyskawicznie namierzyli kierowcę odpowiedzialnego za to zdarzenie. Mundurowi ujęli 19-letniego mężczyznę na terenie Gniewkowa.

Śmiertelny wypadek w Inowrocławiu. 19-letni kierowca z zarzutami

W niedzielę, 22 listopada, zatrzymany 19-latek trafił na przesłuchanie do prokuratury. Śledczy przedstawili mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku oraz ucieczki z miejsca tragedii.

– Mężczyzna złożył wyjaśnienia, w których zasadniczo przyznał się do zarzutu oraz wskazał na pewne okoliczności, które w ocenie prokuratora wymagają weryfikacji – poinformowała cytowana przez Radio PiK Agnieszka Adamska-Okońska, pełniąca funkcję rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Za popełnione czyny młodemu kierowcy grozi teraz do 12 lat więzienia. Z uwagi na tak wysoki wymiar kary, prokurator prowadzący sprawę uznał, że podejrzany powinien trafić do tymczasowego aresztu w ramach środka zapobiegawczego.

Stosowny wniosek w tej sprawie został już oficjalnie skierowany do sądu.