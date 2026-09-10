"Niech jesień będzie złota! Adoptuj psa lub kota!". Wyjątkowe wydarzenie z mocą atrakcji

Zapraszają na XIII Piknik Przyjaciół Schroniska w Toruniu

Piknik Przyjaciół Schroniska to festyn rodzinny, który co roku na celu promocję adopcji psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. - W tym roku skupiamy się na seniorkach i organizujemy całe wydarzenie pod hasłem "Niech jesień będzie złota, adoptuj psa lub kota", nawiązując do jesieni życia, którą często zwierzęta spędzają samotnie, a mogłyby spędzać w cudownym domu - wyjaśnia dziennikarce Radia ESKA Toruń Lena Kowalewska z toruńskiego schroniska.

- Chcemy podkreślić to, że seniorek to nie zawsze tylko weterynarz, leki i ostatnie miesiące, ale czasem to jest naprawdę wesoły pies lub kot, który ma jeszcze wiele do pokazania i wiele do przeżycia - dodaje Kowalewska.

Moc atrakcji na wydarzeniu

Organizatorzy przygotowali m.in. duże maskotki z postaciami z bajek, warsztaty rękodzieła dla dzieci i tor przeszkód dla zwierzaków. - Będzie też strefa gastronomiczna, kiermasz książek, kiermasz roślin i uwielbiana przez wszystkich loteria fantowa - wylicza Lena Kowalewska.

- Atmosfera co roku jest naprawdę rewelacyjna. Wszyscy świetnie się bawią we wspaniałym towarzystwie, ponieważ ludzie, którzy kochają zwierzęta i chcą im pomagać, to są cudowni ludzie - dodaje.

Nawet w dniu wydarzenia organizatorzy przyjmują fanty, które później trafią na wyżej wspominaną loterię. Na miejscu będzie też można posłuchać behawiorystów, dietetyków i zoofizjoterapeutów. Ekspertów będzie można zapytać o szczegóły adopcji i życia ze zwierzęcymi seniorami. Organizatorzy chcą rozwiewać wątpliwości, związane z adoptowaniem starszych zwierzaków.

Telma najdłużej czeka na dom

Najdłużej przebywającym w toruńskim schronisku psiakiem jest Telma, uratowana ze schroniska w Radysach. O sprawie przemocy na Warmii i Mazurach pisaliśmy m.in. tutaj. Ekipa ze schroniska wierzy, że znajdzie się ktoś o wielkim sercu, kto przygarnie Telmę. W Toruniu jest rodzina, która regularnie adoptuje seniorki. Organizatorzy Pikniku mają nadzieję, że po tegorocznym wydarzeniu, chętnych do adoptowania tylko przybędzie.

13. Piknik Przyjaciół Schroniska w niedzielę, 13 września na Psim Parku w godzinach 12:00-16:00. Na imprezę zaprasza Radio ESKA Toruń.

Tak wyglądał IX Piknik Przyjaciół Schroniska na zdjęciach! Zobacz galerię!

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