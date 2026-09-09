Ekipa ojca Rydzyka zablokowana przez fiskusa. Poszło o 1,27 mln zł! Prawa trafiła do prokuratury

Mariusz Korzus
eitor
2026-09-09 11:15

Takiego obrotu spraw w Toruniu się nie spodziewano. Dotąd to na ojca Tadeusza Rydzyka spływały zawiadomienia do prokuratury, z których do tej pory wychodził bez szwanku. Tym razem jednak role się odwróciły. Współpracownicy redemptorysty zgłosili organom ścigania domniemane przestępstwo urzędnicze. Kością niezgody jest zablokowany zwrot podatku VAT opiewający na kwotę 1,27 miliona złotych. Według środowiska Radia Maryja, urzędnicy nie mieli do tego prawa.

Ojciec Tadeusz Rydzyk przy ołtarzu podczas mszy. O sporze z fiskusem przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Marcinowski Alex/Super Express Ojciec Rydzyk podczas mszy świętej

Tadeusz Rydzyk (81 l.) stworzył potężne zaplecze w Toruniu, Warszawie i Szczecinku. Przy drodze wyjazdowej z Torunia w kierunku Bydgoszczy wznosi się imponujący kompleks. Obejmuje on uczelnię wraz z domem studenckim, nowoczesną świątynię oraz kawiarnię. Tuż obok wybudowano okazałe Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II. Jego realizacja pochłonęła ponad 230 milionów złotych, z czego blisko 219 milionów pokryto z budżetu państwa za czasów rządów PiS. Obecnie organy ścigania przyglądają się tej inwestycji w ramach śledztwa dotyczącego możliwej niegospodarności.

Urzędnicy odmawiają zwrotu ponad miliona złotych! Ekipa Rydzyka idzie do prokuratury

Tadeusz Rydzyk z powodzeniem zarządza szerokim imperium medialnym. Jako prezes Fundacji Lux Veritatis kontroluje prasę, rozgłośnię radiową oraz stację telewizyjną, a także liczne portale internetowe i profile w mediach społecznościowych.

To właśnie za pośrednictwem swoich mediów redemptorysta przypuścił atak na pracowników Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Oś sporu stanowią oczywiście pieniądze, i to niemałe. Skarbówka wstrzymała zwrot 1,27 miliona złotych, argumentując, że Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zajmuje środowisko związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Zdecydowano się na stanowczy krok - złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Działania fiskusa uznano za celowy i złośliwy atak na placówkę muzealną.

- Siła i bezwzględność, z jaką odbywa się szczucie na Muzeum, świadczą o tym, jak ważną jest instytucją kultury. Dlatego tym bardziej potrzeba naszej determinacji, aby fałszywy przekaz obnażać i bronić Muzeum - powiedział profesor Janusz Kawecki, cytowany przez radiomaryja.pl.

Na stronie rozgłośni można przeczytać, że "atak za pomocą państwowego aparatu skarbowego jest jednak wyjątkowo perfidny". Do sprawy będziemy wracać w serwisie ESKA News!

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