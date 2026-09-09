Ekipa ojca Rydzyka zablokowana przez fiskusa. Poszło o 1,27 mln zł! Prawa trafiła do prokuratury

Tadeusz Rydzyk (81 l.) stworzył potężne zaplecze w Toruniu, Warszawie i Szczecinku. Przy drodze wyjazdowej z Torunia w kierunku Bydgoszczy wznosi się imponujący kompleks. Obejmuje on uczelnię wraz z domem studenckim, nowoczesną świątynię oraz kawiarnię. Tuż obok wybudowano okazałe Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II. Jego realizacja pochłonęła ponad 230 milionów złotych, z czego blisko 219 milionów pokryto z budżetu państwa za czasów rządów PiS. Obecnie organy ścigania przyglądają się tej inwestycji w ramach śledztwa dotyczącego możliwej niegospodarności.

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Tadeusz Rydzyk z powodzeniem zarządza szerokim imperium medialnym. Jako prezes Fundacji Lux Veritatis kontroluje prasę, rozgłośnię radiową oraz stację telewizyjną, a także liczne portale internetowe i profile w mediach społecznościowych.

To właśnie za pośrednictwem swoich mediów redemptorysta przypuścił atak na pracowników Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Oś sporu stanowią oczywiście pieniądze, i to niemałe. Skarbówka wstrzymała zwrot 1,27 miliona złotych, argumentując, że Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie zajmuje środowisko związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Zdecydowano się na stanowczy krok - złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Działania fiskusa uznano za celowy i złośliwy atak na placówkę muzealną.

- Siła i bezwzględność, z jaką odbywa się szczucie na Muzeum, świadczą o tym, jak ważną jest instytucją kultury. Dlatego tym bardziej potrzeba naszej determinacji, aby fałszywy przekaz obnażać i bronić Muzeum - powiedział profesor Janusz Kawecki, cytowany przez radiomaryja.pl.

Na stronie rozgłośni można przeczytać, że "atak za pomocą państwowego aparatu skarbowego jest jednak wyjątkowo perfidny". Do sprawy będziemy wracać w serwisie ESKA News!

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