Geotermia ojca Rydzyka to maszynka do zarabiania pieniędzy. Gigantyczne kwoty

Zyski Geotermii Toruń robią wrażenie. Miliony na koncie ojca Rydzyka

Patrząc na skromny budynek toruńskiej geotermii, trudno wyobrazić sobie skalę codziennych wpływów na konto fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. Przedsięwzięcie to zrealizowano w dużej mierze dzięki potężnemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które wyniosło niemal 40 milionów złotych. Głównym założeniem projektu była poprawa jakości powietrza w mieście, ponieważ geotermia należy do odnawialnych źródeł energii.

Zasada działania biznesu jest przejrzysta – wyprodukowane ciepło trafia do państwowych zakładów energetyki cieplnej w Toruniu. Mechanizm jest bardzo prosty: im niższe temperatury panują na zewnątrz i im więcej ciepłej wody zużywają mieszkańcy, tym wyższe zyski generuje spółka będąca częścią imperium najsłynniejszego polskiego redemptorysty.

Ostatnia zima przyniosła falę mrozów, co wymusiło na mieszkańcach Torunia zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie. Taka sytuacja znalazła natychmiastowe odzwierciedlenie w oficjalnych wynikach finansowych inwestycji. W ubiegłym roku zysk brutto geotermii wyniósł ponad 4 miliony 132 tysiące złotych, co daje kwotę netto rzędu 3 milionów 334 tysięcy. W przeliczeniu na pojedyncze dni, inwestycja generuje zysk na poziomie 11 tysięcy 320 złotych dziennie.

Czy inwestycja w ciepło uratuje finanse Fundacji Lux Veritatis?

Biorąc pod uwagę długą i mroźną tegoroczną zimę, wszystko wskazuje na to, że przychody tego lukratywnego biznesu będą jeszcze wyższe. Co interesujące, ta niezwykle rentowna spółka z imperium duchownego zatrudnia na co dzień zaledwie dziewięciu pracowników.

Nasuwa się pytanie, czy to właśnie zyski ze sprzedaży ciepła pomogą ojcu Rydzykowi w obliczu poważnych kłopotów finansowych. Niedawno pojawiły się informacje o potężnej stracie Fundacji Lux Veritatis, która w 2025 roku wyniosła ponad 5 milionów 51 tysięcy złotych. Sytuację dodatkowo komplikuje spadek wpływów z darowizn oraz roszczenia Najwyższej Izby Kontroli o zwrot znaczących środków. W tych trudnych okolicznościach to właśnie toruńska geotermia może okazać się finansowym kołem ratunkowym dla znanego duchownego.

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Galeria ze zdjęciami z Torunia: Rydzyk zarabia miliony na geotermii