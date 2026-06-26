Nastassja Kinski spotka się z Torunianami. Artur Zaborski zdradza kulisy zaproszenia gwiazdy

Darmowe spotkanie z Nastassją Kinski w Toruniu

Przedstawiciele 24. MFF BellaTOFIFEST oficjalnie potwierdzili, że otwarte dla publiczności wydarzenie z udziałem Nastassji Kinski zaplanowano na 3 lipca o godzinie 18:10 w toruńskim CKK Jordanki. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny, a termin zgrano z harmonogramem festiwalu. Nieco ponad trzy godziny wcześniej w tym samym obiekcie wyświetlony zostanie obraz „Tess” w reżyserii Romana Polańskiego, gdzie niemiecka artystka zagrała główną rolę. 65-letnia gwiazda podzieli się z widzami swoimi refleksjami na temat branży filmowej. Obecność tak cenionego nazwiska udowadnia rosnącą rangę imprezy organizowanej w województwie kujawsko-pomorskim.

„Festiwal stale się rozrasta. Naturalnym kierunkiem był dla nas rozwój części międzynarodowej. Dlatego powołaliśmy w tym roku Dział Zagraniczny, któremu mam zaszczyt przewodzić. Bardzo jestem szczęśliwy, że pracują w nim ze mną moi studenci z Warszawskiej Szkoły Filmowej - Julia Czerniak i Jonas Ceballo. Wspólnymi siłami zaczęliśmy starania o ściągnięcie do Torunia Nastassji Kinski. Przez chwili się zastanawiałem, czy to nie jest gwiazda dla mojego pokolenia. Szybko jednak okazało się, że studenci znają ją i kochają za główną rolę w »Tess«” - wyznaje w rozmowie z „Super Expressem” Artur Zaborski, filmoznawca i kierownik Działu Zagranicznego 24. MFF BellaTOFIFEST.

Ekspert zaznacza, że doprowadzenie do wizyty aktorki wymagało wymiany dziesiątek wiadomości elektronicznych i żmudnego dopasowywania terminów. Ostatecznie wielotygodniowe wysiłki organizatorów zakończyły się pełnym sukcesem i ogłoszeniem przyjazdu gwiazdy.

„Może się wydawać, że zaproszenie jednej osoby tej skali do Polski to kwestia jednego telefonu. Prawda jest taka, że to były tygodnie pracy. Teraz jest duma i satysfakcja. Zwłaszcza że reprezentacja gości zagranicznych będzie w tym roku naprawdę liczna. Spotkania będą towarzyszyć niemal całemu konkursowi On Air, przeglądowi kina litewskiego czy projekcja specjalnym, jak film »Isola«, zagraniczna produkcja z Joanną Kulig. Przyjadą też międzynarodowi dziennikarze. Ta edycja mocno podkreśli słowo international w nazwie naszej imprezy” - zaznacza Artur Zaborski, niegdyś pełniący funkcję rzecznika prasowego festiwalu TOFIFEST.

Przedstawiciel festiwalu w wywiadzie dla „Super Expressu” przyznaje, że najbardziej zadziwiający okazał się całkowity brak wygórowanych żądań ze strony niemieckiej legendy kina. „Wokół gwiazd światowego formatu narasta wiele mitów, tymczasem większość ustaleń dotyczyła spraw organizacyjnych i logistycznych. Oczywiście przy takiej klasie gościa wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, ale nie było mowy o ekscentrycznych życzeniach. Profesjonalizm po obu stronach okazał się znacznie ważniejszy niż hollywoodzkie legendy” - zapewnia dziennikarzy Artur Zaborski.

Nastassja Kinski nagrodzona Złotym Aniołem za Niepokorność Twórczą

Niemiecka aktorka opuści Toruń ze statuetką Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest postaciom kina, które w swojej ścieżce zawodowej konsekwentnie unikały artystycznych kompromisów. W bieżącej edycji obok Nastassji Kinski na scenie uhonorowani zostaną również wybitni polscy aktorzy, czyli Tomasz Schuchardt oraz Agata Kulesza.

„Przez całą swoją karierę konsekwentnie wymykała się prostym definicjom. Zamiast wybierać wyłącznie role gwarantujące komercyjny sukces, często stawiała na kino autorskie i współpracę z reżyserami, którzy przesuwali granice języka filmowego, w tym także z Polakami - Romanem Polańskim czy Jerzym Skolimowskim. Nigdy nie dała się zamknąć w jednym ekranowym wizerunku. Ta gotowość do podejmowania artystycznego ryzyka, nawet kosztem popularności, jest dla mnie właśnie definicją twórczej niepokorności. A Tofifest od lat docenia właśnie takich artystów” - wyjaśnia Artur Zaborski na łamach „Super Expressu”.

Spotkanie z Nastassją Kinski na festiwalu BellaTOFIFEST to wielka szansa

Jak przekonuje szef zagranicznego działu festiwalu, wizyta słynnej artystki w województwie kujawsko-pomorskim to niezwykle rzadka szansa na zobaczenie na żywo postaci tego formatu. Zgromadzeni widzowie będą mieli okazję posłuchać anegdot z planów kultowych produkcji, poznać sekrety pracy z najwybitniejszymi reżyserami oraz osobiście zadać pytania kobiecie kształtującej historię europejskiej kinematografii od wielu dekad.

„Chcemy, żeby to spotkanie było dostępne dla jak najszerszej publiczności, dlatego - zgodnie z tradycją Tofifest - będzie ono bezpłatne. Warto jednak przyjść wcześniej, bo spodziewamy się dużego zainteresowania” - informuje dziennikarza przedstawiciel organizatora imprezy.

Obszerne relacje, materiały fotograficzne oraz wywiady z 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST znajdziecie m.in. w naszym serwisie. Poniżej znajdziecie archiwalną galerię z zeszłorocznej edycji.

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