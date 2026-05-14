Nie żyje dr Stanisław Rakowicz. Zasłużony dla regionu były wojewoda toruński miał 89 lat

Zmarł dr Stanisław Rakowicz. Miał ogromny wpływ na Toruń

Zmarł dr Stanisław Rakowicz — znany toruński przedsiębiorca, menedżer, naukowiec i działacz społeczny, który przez wiele lat odgrywał ważną rolę w życiu gospodarczym oraz społecznym regionu. Informację o śmierci cenionego torunianina przekazały miejskie władze i osoby związane z jego działalnością.

Dr Rakowicz ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył również stopień doktora. Z rodzinnym miastem był związany przez całe życie. Brał udział w tworzeniu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, zarządzał dużymi zakładami przemysłowymi i rozwijał własne firmy.

Gulewski o śmierci wojewody: "Współtworzył Toruń"

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, opublikował wzruszający wpis pożegnalny w mediach społecznościowych.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dr. Stanisława Rakowicza. Żegnamy dziś człowieka, który przez lata realnie współtworzył Toruń. Jako główny założyciel Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyczynił się do rozwoju miasta i poprawy warunków życia wielu rodzin. Jako dyrektor Elany i menedżer w kluczowych zakładach przemysłowych budował gospodarczy fundament regionu. W trudnym czasie pełnił funkcję wojewody, biorąc odpowiedzialność za sprawy publiczne i wspólnotę - napisał prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Dr Stanisław Rakowicz był przedsiębiorcą i społecznikiem

Dr Stanisław Rakowicz był uznawany za jednego z prekursorów nowoczesnego biznesu w Polsce. To on stworzył firmę MARKIT oraz pierwsze w regionie kujawsko-pomorskim dealerstwo zachodnich samochodów AUTOSAR. W swojej karierze zarządzał także dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym toruńską Elaną.

W latach 1988–1990 pełnił funkcję wojewody toruńskiego. Zapisał się w historii jako pierwszy prywatny przedsiębiorca w kraju, który został wojewodą w okresie transformacji ustrojowej.

Poza działalnością biznesową mocno angażował się również w naukę i sprawy społeczne. Był inicjatorem powstania toruńskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, a także współtwórcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Przez lata dzielił się swoją wiedzą jako wykładowca i mentor młodych przedsiębiorców.

Stanisław Rakowicz był wieloletnim Konsulem Honorowym Peru

Ważną częścią jego działalności były także kontakty międzynarodowe. Przez 25 lat sprawował funkcję Konsula Honorowego Peru, tworząc pierwszy konsulat tego kraju w województwie kujawsko-pomorskim i rozwijając współpracę między regionem a Peru.

W oficjalnych pożegnaniach podkreślano, że dr Stanisław Rakowicz pozostanie w pamięci jako człowiek pełen pasji, energii i życzliwości, który odcisnął wyraźne piętno na historii Torunia oraz całego regionu.

