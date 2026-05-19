Znaleźli nieprzytomną 19-latkę. Liczyła się każda sekunda

Toruń: Poszukiwania 19-latki w kryzysie

Policja nigdy nie przechodzi obojętnie obok sygnałów o zagrożeniu życia. W piątek, 17 maja, do dyżurnego wpłynęła informacja o młodej kobiecie w niebezpieczeństwie. Patrole natychmiast skierowano w rejon ulicy Popiełuszki. - Z uwagi na gęste zarośla i trudny teren, funkcjonariusze musieli kontynuować akcję pieszo, uważnie lustrując brzegi oraz nurt rzeki - relacjonuje asp. Dominika Bocian z toruńskiej policji. W działaniach brali udział m.in. asp. Marek Smulski, asp. Ernest Krysztofiak, mł. asp. Piotr Szpak oraz sierż. Wiktoria Rękas.

- W trakcie przeczesywania terenu policjanci natrafili na rzeczy osobiste, które prawdopodobnie należały do zaginionej. Niedaleko, tuż przy brzegu Wisły, odkryli nieprzytomną dziewczynę, której wygląd zgadzał się z podanym rysopisem, a jej ciało częściowo znajdowało się w wodzie - dodaje oficer prasowa.

Funkcjonariusze i medycy ruszyli na ratunek

W obliczu zagrożenia życia czas odgrywał kluczową rolę. Mundurowi natychmiast wezwali zespół ratownictwa medycznego i przystąpili do oceny stanu poszkodowanej. Choć 19-latka straciła przytomność, jej oddech był zachowany, dlatego ułożono ją w pozycji bezpiecznej i nieustannie monitorowano aż do przyjazdu karetki.

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, przejęli opiekę nad młodą torunianką, udzielając jej fachowej pomocy. Dodatkowo jeden z policyjnych radiowozów pilotował ambulans w drodze do szpitala. Jak przypomina rzeczniczka komendy w Toruniu, niezwykle ważna jest społeczna czujność na sygnały świadczące o kryzysie emocjonalnym u innych osób.

- Czasami zwykła rozmowa lub po prostu obecność drugiego człowieka może zapobiec tragedii – apeluje asp. Bocian.

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi lub myślami samobójczymi powinny szukać wsparcia u specjalistów.

Pomoc można uzyskać, dzwoniąc na darmowe telefony zaufania lub odwiedzając strony internetowe oferujące wsparcie psychologiczne. Warto pamiętać, że nie jesteśmy sami z naszymi problemami.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny): 116 111

Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie (bezpłatny): 116 123

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Infolinia dla osób w żałobie: 800 108 108

Program Tumbo Pomaga (wsparcie dla dzieci po stracie bliskich): 800 111 123

Serwis internetowy: pokonackryzys.pl

