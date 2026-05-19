Piernikalia UMK w Toruniu pełne greckich bogów i muzycznych gwiazd. Przewodnicząca omawia szczegóły

Piernikalia 2026 w Toruniu. Greccy bogowie opanowali miasto

W drugiej połowie maja gród Mikołaja Kopernika przenosi się prosto do starożytnej Grecji, a to za sprawą tegorocznego motywu przewodniego, którym są bogowie z Olimpu. Studencka zabawa ruszyła z kopyta 16 maja, kiedy to zorganizowano trzecią odsłonę Targów Sztuki Studenckiej. W bogatym harmonogramie przewidziano również kultowe "Śniadanie na trawie", zmagania w beerponga, plenerowe seanse filmowe oraz silent disco. Jak przypomina "Super Express", szczegółowy plan juwenaliów UMK jest już dostępny. Marta Kuta, stojąca na czele Samorządu Studenckiego UMK, od dłuższego czasu nadzoruje ostatnie szlify tego ogromnego przedsięwzięcia. - Staraliśmy się, aby była różnorodność muzyczna. Tak, aby każdy znalazł coś dla siebie - przekazała działaczka w wywiadzie dla "Super Expressu".

Harmonogram i bilety na juwenalia UMK. Kto wystąpi na toruńskiej scenie?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika już żyje w rytmie studenckiej fiesty, która zainaugurowała swoje działania w połowie miesiąca. Najbliższe dni obfitują w szereg intrygujących propozycji, o których przypomina szefowa studenckiego samorządu. W agendzie imprezy znalazły się następujące pozycje:

Wtorek, 19 maja to czas na zabawę w słuchawkach, czyli popularne silent disco.

W środę, 20 maja studenci odpoczną podczas seansów kina plenerowego.

W czwartek, 21 maja na chętnych czeka gra miejska oraz tradycyjna impreza rozgrzewkowa przed piernikaliami, odbywająca się w Labie.

- W piątek i sobotę przygotowaliśmy też wydarzenia sportowe oraz strefę z kulturą. W piątek zapraszamy też na pochód, który o 17 ruszy spod Kotłowni - poinformowała Marta Kuta, zachęcając czytelników do aktywnego udziału w zabawie.

Chętni wciąż mogą zaopatrzyć się w wejściówki na długo wyczekiwane występy muzyczne. Na juwenaliowej liście wykonawców znalazły się znane nazwiska polskiej sceny:

Nocny Kochanek

Enej

Żabson

Brodka

Sprzedaż biletów cieszy się ogromnym powodzeniem. Uczestnicy mogą nabyć wejściówki na jeden dzień w cenie 54 złotych lub zdecydować się na karnet za 85 złotych. - Biletowany charakter koncertów to już standard w większości juwenaliów w Polsce. Studenci w Toruniu przywykli już do takiej formy. Zresztą mamy też mnóstwo wydarzeń bezpłatnych, na które zapraszamy - argumentuje przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu.

Bezpieczeństwo na kampusie UMK. Służby medyczne i mundurowi w pełnej gotowości

Najwięcej wrażeń dostarczą z pewnością wydarzenia zaplanowane na 22 i 23 maja, kiedy to obszar wokół uczelni zgromadzi największe tłumy. W celu zachowania porządku teren będzie nieustannie nadzorowany przez patrole, a w obwodzie pozostaną specjaliści od pomocy przedmedycznej. - Wszystko jest przygotowane zgodnie z wymogami, wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na miejscu będą służby porządkowe, medyczne i policja. Robimy wszystko, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie w trakcie wydarzenia - zadeklarowała wprost Marta Kuta.

- Organizacja takiego wydarzenia wymaga bardzo dużo pracy, która zaczyna się dużo wcześniej. Wszystko nie odbyłoby się bez wspaniałych organizatorów, koordynatorów i wolontariuszy, którym już teraz bardzo dziękuję za wszystko, co robią - podkreśliła z wdzięcznością rozmówczyni "Super Expressu".

