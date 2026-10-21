Ogromne zainteresowanie studiami na uczelni ojca Rydzyka. Chętnych jest więcej niż miejsc

Akademia w Toruniu to kluczowe dzieło Tadeusza Rydzyka

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej stanowi absolutny priorytet dla ojca Tadeusza Rydzyka. Placówka ta obecnie nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego pochodzącego z państwowej kasy, więc każdy student musi samodzielnie pokrywać koszty swojej edukacji. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy "Super Expressu" wynika jednoznacznie, że liczba chętnych na podjęcie nauki znacznie przewyższa dostępne limity przyjęć. Taka sytuacja z pewnością napawa słynnego redemptorystę ogromnym zadowoleniem i wywołuje na jego twarzy szczery uśmiech.

Prawo i medycyna to hity na uczelni Tadeusza Rydzyka

Absolutnym numerem jeden w ofercie edukacyjnej jest kierunek lekarski. Chociaż opłata za pojedynczy semestr nauki wynosi imponujące 21 tysięcy złotych, to w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi w kraju jest to wciąż wyjątkowo konkurencyjna stawka. Na liście najbardziej pożądanych specjalizacji zaraz obok plasują się nauki prawne. W przypadku tej konkretnej ścieżki kształcenia koszty semestralne wahają się w granicach od 2600 do 3200 złotych, co zależy bezpośrednio od wybranego roku studiów.

Zainteresowanie kandydatów wzbudzają również kierunki związane z pracą w mediach. Przyszli żurnaliści bardzo doceniają fakt, że toruńska placówka posiada doskonałe wyposażenie technologiczne, które pozwala im szlifować swój fach. Dzięki dostępowi do nowoczesnego sprzętu zdobywają oni konkretne doświadczenie, które w przyszłości będą mogli z powodzeniem wykorzystać, podejmując zatrudnienie dla największych stacji telewizyjnych w naszym kraju.

Władze placówki przygotowują się teraz do niezwykle istotnego momentu w swoim kalendarzu akademickim. Już w nadchodzącą sobotę, 24 października 2026 roku, zaplanowano oficjalną inaugurację nowego roku akademickiego 2026/27 w murach AKSiM. Harmonogram tych wyjątkowych uroczystości uwzględnia między innymi:

tradycyjny rytuał nakładania czepków osobom studiującym pielęgniarstwo

specjalny wykład otwierający, który wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński z UŚ

uroczyste nabożeństwo celebrowane pod przewodnictwem ordynariusza toruńskiego, biskupa Arkadiusza Okroja

Galeria z imprezy sympatyków ojca Rydzyka:

35