Ogromne zainteresowanie studiami na uczelni ojca Rydzyka. Chętnych jest więcej niż miejsc

Mariusz Korzus
eitor
2026-10-21 15:53

Edukacja w toruńskiej szkole wyższej kierowanej przez Tadeusza Rydzyka (81 l.) przyciąga tłumy chętnych. Za wszystkie dostępne tam zajęcia trzeba uiścić opłatę. Wśród kandydatów największy entuzjazm wzbudzają medycyna oraz prawo, jednak to zaledwie początek. Młodych ludzi do studiowania w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej motywują także inne, bardzo atrakcyjne czynniki.

Ojciec Tadeusz Rydzyk ma swój witraż w kościele w Toruniu
Autor: Paweł Skraba/Super Express Ojciec Tadeusz Rydzyk ma swój witraż w kościele w Toruniu

Akademia w Toruniu to kluczowe dzieło Tadeusza Rydzyka

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej stanowi absolutny priorytet dla ojca Tadeusza Rydzyka. Placówka ta obecnie nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego pochodzącego z państwowej kasy, więc każdy student musi samodzielnie pokrywać koszty swojej edukacji. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy "Super Expressu" wynika jednoznacznie, że liczba chętnych na podjęcie nauki znacznie przewyższa dostępne limity przyjęć. Taka sytuacja z pewnością napawa słynnego redemptorystę ogromnym zadowoleniem i wywołuje na jego twarzy szczery uśmiech.

Prawo i medycyna to hity na uczelni Tadeusza Rydzyka

Absolutnym numerem jeden w ofercie edukacyjnej jest kierunek lekarski. Chociaż opłata za pojedynczy semestr nauki wynosi imponujące 21 tysięcy złotych, to w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi w kraju jest to wciąż wyjątkowo konkurencyjna stawka. Na liście najbardziej pożądanych specjalizacji zaraz obok plasują się nauki prawne. W przypadku tej konkretnej ścieżki kształcenia koszty semestralne wahają się w granicach od 2600 do 3200 złotych, co zależy bezpośrednio od wybranego roku studiów.

Zainteresowanie kandydatów wzbudzają również kierunki związane z pracą w mediach. Przyszli żurnaliści bardzo doceniają fakt, że toruńska placówka posiada doskonałe wyposażenie technologiczne, które pozwala im szlifować swój fach. Dzięki dostępowi do nowoczesnego sprzętu zdobywają oni konkretne doświadczenie, które w przyszłości będą mogli z powodzeniem wykorzystać, podejmując zatrudnienie dla największych stacji telewizyjnych w naszym kraju.

Władze placówki przygotowują się teraz do niezwykle istotnego momentu w swoim kalendarzu akademickim. Już w nadchodzącą sobotę, 24 października 2026 roku, zaplanowano oficjalną inaugurację nowego roku akademickiego 2026/27 w murach AKSiM. Harmonogram tych wyjątkowych uroczystości uwzględnia między innymi:

  • tradycyjny rytuał nakładania czepków osobom studiującym pielęgniarstwo
  • specjalny wykład otwierający, który wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński z UŚ
  • uroczyste nabożeństwo celebrowane pod przewodnictwem ordynariusza toruńskiego, biskupa Arkadiusza Okroja

Galeria z imprezy sympatyków ojca Rydzyka:

Duża impreza u ojca Rydzyka w Toruniu! Bayer Full porwał tłumy do tańca
Galeria zdjęć 35
Reporter Super Expressu próbuje lecza w restauracji ojca Rydzyka 

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Tadeusz Rydzyk