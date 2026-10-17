Tłumy kibiców pod Motoareną! Mistrzowie Polski świętowali w Toruniu kolejne złoto

Spis treści Żużlowa feta pod Motoareną. PRES Toruń cieszy się ze złota

Żużlowa feta pod Motoareną. PRES Toruń cieszy się ze złota

Dwa ostatnie sezony w najlepszej żużlowej lidze świata należały do zespołu z grodu Kopernika. Toruńskie "Anioły" dwukrotnie sięgały po mistrzostwo Polski, jednak decydujące starcia odbywały się na obcych torach, najpierw w Lublinie, a następnie we Wrocławiu. W zakończonych niedawno rozgrywkach podopieczni trenera Piotra Barona wykazali się niesamowitą formą, zwyciężając we wszystkich spotkaniach fazy play-off, co zostało odnotowane w całym żużlowym środowisku.

Rok temu sympatycy speedwaya cieszyli się ze zdobycia tytułu na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Obecnie organizatorzy postawili na inną lokalizację i impreza została przeniesiona przed główną bramę Motoareny, co spotkało się z różnymi opiniami. Niezależnie od ocen tego pomysłu, kibice zjawili się na miejscu w ogromnej liczbie. Na specjalnie przygotowanej scenie zaprezentowali się między innymi:

Patryk Dudek

Mikkel Michelsen

Emil Sajfutdinow

Robert Lambert

Mikołaj Duchiński

Antoni Kawczyński

Bartosz Derek

Norick Bloedorn

Piotr Baron

Ilona i Przemysław Termińscy

Gratulacje dla całej drużyny złożył również prezydent miasta, Paweł Gulewski. Zgromadzeni sympatycy chętnie fotografowali się z zawodnikami, a prawdziwą niespodziankę sprawił żegnający się z drużyną Norick Bloedorn, który zaśpiewał hymn Polski oraz klubową pieśń "Wiara jest w nas".

W centrum uwagi znalazło się oczywiście trofeum za zdobycie mistrzostwa, a właściciel klubu Przemysław Termiński zdradził, że jego marzeniem jest zatrzymanie pucharu na stałe. Aby to osiągnąć, torunianie muszą wygrać rozgrywki po raz trzeci z rzędu. To właśnie wtedy trofeum przechodzi na własność triumfatora rozgrywek.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą galerią zdjęć autorstwa Piotra Lampkowskiego, w której udokumentowano radość kibiców i zawodników podczas niedzielnego świętowania przed toruńskim stadionem.

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