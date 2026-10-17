Tłumy kibiców pod Motoareną! Mistrzowie Polski świętowali w Toruniu kolejne złoto

Żużlowa feta pod Motoareną. PRES Toruń cieszy się ze złota
Dwa ostatnie sezony w najlepszej żużlowej lidze świata należały do zespołu z grodu Kopernika. Toruńskie "Anioły" dwukrotnie sięgały po mistrzostwo Polski, jednak decydujące starcia odbywały się na obcych torach, najpierw w Lublinie, a następnie we Wrocławiu. W zakończonych niedawno rozgrywkach podopieczni trenera Piotra Barona wykazali się niesamowitą formą, zwyciężając we wszystkich spotkaniach fazy play-off, co zostało odnotowane w całym żużlowym środowisku.
Rok temu sympatycy speedwaya cieszyli się ze zdobycia tytułu na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Obecnie organizatorzy postawili na inną lokalizację i impreza została przeniesiona przed główną bramę Motoareny, co spotkało się z różnymi opiniami. Niezależnie od ocen tego pomysłu, kibice zjawili się na miejscu w ogromnej liczbie. Na specjalnie przygotowanej scenie zaprezentowali się między innymi:
- Patryk Dudek
- Mikkel Michelsen
- Emil Sajfutdinow
- Robert Lambert
- Mikołaj Duchiński
- Antoni Kawczyński
- Bartosz Derek
- Norick Bloedorn
- Piotr Baron
- Ilona i Przemysław Termińscy
Gratulacje dla całej drużyny złożył również prezydent miasta, Paweł Gulewski. Zgromadzeni sympatycy chętnie fotografowali się z zawodnikami, a prawdziwą niespodziankę sprawił żegnający się z drużyną Norick Bloedorn, który zaśpiewał hymn Polski oraz klubową pieśń "Wiara jest w nas".
W centrum uwagi znalazło się oczywiście trofeum za zdobycie mistrzostwa, a właściciel klubu Przemysław Termiński zdradził, że jego marzeniem jest zatrzymanie pucharu na stałe. Aby to osiągnąć, torunianie muszą wygrać rozgrywki po raz trzeci z rzędu. To właśnie wtedy trofeum przechodzi na własność triumfatora rozgrywek.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą galerią zdjęć autorstwa Piotra Lampkowskiego, w której udokumentowano radość kibiców i zawodników podczas niedzielnego świętowania przed toruńskim stadionem.