Plaga kradzieży w polskich sanatoriach. Pracownicy wskazują, co ginie najczęściej

Ciemna strona polskich uzdrowisk. Media nagłaśniają problem

Polskie uzdrowiska teoretycznie stanowią oazę spokoju, gdzie priorytetem jest regeneracja organizmu i ucieczka od codziennego pędu. Rzeczywistość opisywana przez obsługę tych placówek bywa jednak brutalna i daleka od sielankowych wyobrażeń. Media powołując się na relacje z 2025 roku, nagłośniły incydenty rzucające nowe światło na zachowanie części pacjentów. Z ich doniesień wyłania się obraz procederu, o którym w branży uzdrowiskowej dotychczas rozmawiano jedynie po cichu.

Pracownica ośrodka w Ciechocinku ujawnia. To ginie najczęściej

Jak donosi serwis Fakt.pl, powołując się na administratorkę jednego z ośrodków w Ciechocinku, przywłaszczanie cudzej własności jest niestety na porządku dziennym. Celem złodziei padają najczęściej kosmetyki pozostawione przez roztargnionych współlokatorów w łazienkach czy na szafkach. Pracownicy wskazują, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się droższe szampony oraz lubrykanty.

Kradzież środków higienicznych to niestety tylko wierzchołek góry lodowej. Personel odnotowuje znacznie poważniejsze straty, obejmujące telefony komórkowe, laptopy oraz gotówkę należącą do innych kuracjuszy. Lepkie ręce pensjonariuszy sięgają także po mienie należące do samego ośrodka. Łupem padają elementy wyposażenia pokoi, takie jak małe odbiorniki radiowe czy komplety szachów. Zdarza się nawet, że z apartamentów wynoszone są podstawowe zestawy kosmetyczne.

Dlaczego kuracjusze kradną? Personel wskazuje przyczyny

Skala zjawiska może szokować osoby przekonane o wysokiej kulturze osobistej bywalców sanatoriów, ale obsługa przyznaje, że kradzieże są stałym elementem ich pracy. Motywacje sprawców bywają różne, od chwilowego impulsu po chęć posiadania darmowej „pamiątki” z turnusu. Często pokusa przywłaszczenia drobiazgu okazuje się silniejsza od zasad przyzwoitości. Personel zaznacza, że z pozoru błahe kradzieże generują w dłuższej perspektywie olbrzymie koszty dla placówek.