Pijany kierowca Audi staranował Opla w Zelgnie. Trzy osoby zabrali ratownicy

Informację o zdarzeniu przekazali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, którzy otrzymali zgłoszenie we wtorek przed godziną 18:10. Na miejscu zastali dwa rozbite samochody osobowe: Audi oraz Opla. Zniszczenia pojazdów świadczyły o dużej sile uderzenia. Wstępne ustalenia służb wskazały, że kierujący pierwszym z aut znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. Szczegóły policyjnego dochodzenia oraz zdjęcia z gminy Chełmża przedstawiamy poniżej.

Pijany kierowca w gminie Chełmża

Do groźnych scen, które nigdy nie powinny się wydarzyć, doszło późnym popołudniem w niewielkiej wsi Zelgno w województwie kujawsko-pomorskim. Niestety, region wciąż boryka się z plagą nietrzeźwych kierujących. W tym konkretnym przypadku do kolizji dwóch aut doprowadził mężczyzna, siedzący za kierownicą Audi.

„Badanie alkomatem wykazało u sprawcy ponad półtora promila alkoholu” - przekazała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, które wymagały hospitalizacji, jednak ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Nasza redakcja nieustannie apeluje do wszystkich zmotoryzowanych: nigdy nie wsiadajcie za kółko po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Takie zachowanie to igranie ze śmiercią i narażanie na szwank nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu. Ku przestrodze, pod tekstem publikujemy galerię zdjęć z miejsca zdarzenia.

W kontekście tego wypadku powracają tragiczne wspomnienia z lutego 2026 roku z Chocenia pod Włocławkiem. Doszło tam do dramatu, w którym życie straciła ciężarna 26-latka. Ta sprawa wstrząsnęła mieszkańcami regionu i powinna dać do myślenia wszystkim. Materiał na ten temat znajdziecie tutaj!

