Podniebne akrobacje i tłumy na imprezie w Toruniu. Organizatorzy Copernicus Airshow mieli też problemy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-31 0:18

Tegoroczne pożegnanie wakacji w Toruniu miało wyjątkowo widowiskowy charakter. Podczas Copernicus Airshow Toruń 2026 widzowie mogli podziwiać mrożące krew w żyłach akrobacje, przelot pod jednym z mostów oraz pirotechniczne pokazy nocne. Niestety, w trakcie wydarzenia pojawiły się kłopoty organizacyjne, przez które część posiadaczy biletów nie dostała się na teren imprezy.

Pokazy Copernicus Airshow Toruń 2026 przyciągnęły rzesze widzów

Impreza Copernicus Airshow Toruń 2026 zgromadziła mnóstwo turystów oraz lokalnych mieszkańców, oferując widowisko na najwyższym poziomie. Zgromadzeni na Bulwarze Filadelfijskim z zapartym tchem śledzili wyczyny pilotów, a wśród nich znaleźli się Artur Kielak prezentujący możliwości maszyn L-39 i GB1 oraz Łukasz Czepiela znany z Red Bull Air Race, którzy wykonali spektakularne przeloty pod mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego.

Swoje niesamowite umiejętności zaprezentowali także piloci tacy jak Paweł „Lojak” Kozarzewski, Maciej Kulaszewski i Jakub Kubicki za sterami TS-11 Iskra. Kiedy zapadł zmrok, zgromadzonych bawił swoimi wykonaniami przebojów polskich i zagranicznych Nick Sinckler. Finałem wydarzenia były nocne pokazy grupy Airborne Pyrotechnics, które połączyły mistrzowski pilotaż z oszałamiającymi efektami pirotechnicznymi i laserowymi. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją przygotowaną przez Piotra Lampkowskiego dla „Super Expressu”, dokumentującą obie części podniebnego show. Galeria znajduje się pod tekstem.

Kłopoty z biletami na pokazy lotnicze w Toruniu

Zaraz po 17:20 organizatorzy ogłosili w sieci, że wyprzedano wszystkie wejściówki, co wywołało falę oburzenia. Osoby chcące wejść na teren wydarzenia alarmowały, że mimo posiadania zakupionych wcześniej biletów, ochrona nie pozwala im przekroczyć bramek.

- Przepraszamy za wszelkie niedogodności, staramy się rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem na terenie imprezy masowej. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość

Wydane przez organizatorów Copernicus Airshow oświadczenie nie uspokoiło sytuacji. Wiele osób zapowiedziało w komentarzach walkę o zwrot kosztów za niewykorzystane bilety. Do sprawy będziemy wracać.

Sześciu paralotniarzy z oświetlonymi czaszami i pirotechniką leci na nocnym niebie. O Airshow przeczytasz na Eska Toruń.
Galeria zdjęć 59
Toruń