Podwyżki w sanatoriach 2026. Turnus na NFZ będzie droższy

Wyjazd do sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych form leczenia uzdrowiskowego wśród Polaków. Choć sama terapia i zabiegi są finansowane przez państwo, kuracjusze muszą pokryć część kosztów pobytu - przede wszystkim zakwaterowanie i wyżywienie. Mało kto o tym wie, lecz co roku wysokość tych opłat zmienia się wraz z początkiem sezonu letniego.

Zmiany w sanatoriach. Od maja drożej

Już od 1 maja osoby kierowane do sanatoriów przez NFZ zapłacą więcej za turnus. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zacznie obowiązywać wyższa, sezonowa stawka za pobyt w uzdrowiskach. Dla wielu pacjentów oznacza to, że za trzytygodniowy wyjazd trzeba będzie dopłacić naprawdę sporo więcej niż w miesiącach zimowych. Jak konkretnie przedstawia się cennik?

Sanatorium na NFZ koszt wyjazdu od maja do września

Poniżej zamieszczamy stawki obowiązujące w sanatoriach od maja do września:

Pokój jednoosobowy w studiu: 37,40 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,30 zł

Pokój dwuosobowy w studiu: 24,90 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł

Pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł.

Co ciekawe, powyższe stawki nie interesują osób niepełnoletnich, z niepełnosprawnością oraz weteranów wojennych. Okazuje się bowiem, że tacy kuracjusze mogą liczyć na całkowicie datmowy turnus z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia.