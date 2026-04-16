Pogoda na weekend w Toruniu 17-19 kwietnia. Zrobi się cieplej, ale weekend zakończy się deszczem

Pogoda w Toruniu: 17-19 kwietnia

Mieszkańcy Torunia mogą spodziewać się weekendu z rosnącą temperaturą, ale i pogarszającą się pogodą. Choć w ciągu dnia termometry wskażą podobne wartości, z każdym kolejnym dniem będzie przybywać chmur, a na koniec pojawi się deszcz. Wyraźną zmianę odczujemy nocami, które staną się znacznie cieplejsze.

Słoneczny, ale chłodny początek weekendu

Piątek, 17 kwietnia, zapowiada się na najładniejszy dzień weekendu w Toruniu. Niebo będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 15 stopni Celsjusza. Trzeba jednak przygotować się na bardzo chłodną noc – temperatura spadnie do zaledwie 2°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s i będzie to najmocniejszy wiatr w ten weekend.

Więcej chmur i cieplejsza noc

W sobotę aura ulegnie zmianie. Słoneczną pogodę zastąpi duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna nieznacznie wzrośnie i osiągnie niemal 16°C. Odczuwalnie cieplejsza będzie natomiast noc – termometry nie wskażą mniej niż 3 stopnie. Wiatr osłabnie do około 2 m/s. Tego dnia w Toruniu nie należy spodziewać się opadów.

Niedziela z deszczem i najwyższą temperaturą

Ostatni dzień weekendu będzie kontynuacją pochmurnej aury. Niedziela okaże się najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną na poziomie 16°C. Największą różnicę odczujemy jednak w nocy, która będzie zdecydowanie najcieplejsza – minimalna temperatura wyniesie około 7 stopni. Tego dnia pojawią się również niewielkie opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją niewielką siłę, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Pogoda w Toruniu zachęca do zaplanowania weekendu z uwzględnieniem jej zmian. Słoneczny piątek to idealny moment na dłuższe spacery i aktywności na świeżym powietrzu, choć wieczorem przyda się cieplejsze ubranie. Sobota, mimo pochmurnego nieba, będzie wciąż dobrym dniem na wyjście z domu, ponieważ nie prognozuje się opadów. Z kolei w niedzielę, ze względu na deszcz, warto rozważyć wizytę w miejscach pod dachem lub zaplanować krótsze wyjścia między ewentualnymi opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather