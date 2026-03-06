Zatrzymanie 76-latka w Toruniu. Policja przejęła tytoń bez akcyzy

Policjanci z toruńskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli sukcesem operację wymierzoną w handlarzy kontrabandą. Działania te doprowadziły ich do 76-letniego mieszkańca Torunia, który był podejrzewany o udział w nielegalnym obrocie tytoniem. W dniu 3 marca 2026 roku funkcjonariusze przystąpili do przeszukania dwóch pojazdów, z których korzystał mężczyzna. Wewnątrz samochodów znaleziono towar, który miał nielegalnie trafić na lokalny rynek, omijając system podatkowy.

Straty na ponad 156 tys. złotych. Mężczyźnie grozi sąd

Łącznie zabezpieczono ponad 90 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 160 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Śledczy skrupulatnie wyliczyli, że gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 156 tysięcy złotych. Zatrzymany 76-latek usłyszał już zarzut paserstwa akcyzowego, za co grożą mu poważne konsekwencje prawne. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a cały zarekwirowany towar nie trafi już do obiegu.

Źródło: Policja.pl

