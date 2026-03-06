Zatrzymanie w Toruniu. 76-latek wpadł z kontrabandą na ponad 156 tys. zł

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-03-06 11:03

Policjanci z Torunia udaremnili wprowadzenie na rynek ogromnej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. We wtorek, 3 marca 2026 roku, w ręce funkcjonariuszy wpadł 76-letni mieszkaniec miasta, który w dwóch samochodach ukrywał kontrabandę. Mężczyzna jest podejrzany o narażenie Skarbu Państwa na straty przekraczające 156 tysięcy złotych.

Zatrzymanie 76-latka w Toruniu. Policja przejęła tytoń bez akcyzy

Policjanci z toruńskiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli sukcesem operację wymierzoną w handlarzy kontrabandą. Działania te doprowadziły ich do 76-letniego mieszkańca Torunia, który był podejrzewany o udział w nielegalnym obrocie tytoniem. W dniu 3 marca 2026 roku funkcjonariusze przystąpili do przeszukania dwóch pojazdów, z których korzystał mężczyzna. Wewnątrz samochodów znaleziono towar, który miał nielegalnie trafić na lokalny rynek, omijając system podatkowy.

Straty na ponad 156 tys. złotych. Mężczyźnie grozi sąd

Łącznie zabezpieczono ponad 90 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 160 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Śledczy skrupulatnie wyliczyli, że gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 156 tysięcy złotych. Zatrzymany 76-latek usłyszał już zarzut paserstwa akcyzowego, za co grożą mu poważne konsekwencje prawne. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a cały zarekwirowany towar nie trafi już do obiegu.

