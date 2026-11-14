Olbrzymi pomnik Matki Boskiej przyciąga tłumy. Sprawdziliśmy ceny w kawiarni i sklepie z pamiątkami

Spis treści Grażyna i Roman Karkosikowie ufundowali pomnik w Konotopiu

W poniedziałek, 9 listopada, zaledwie kilka minut po godzinie 10, na terenie parku otaczającego pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu byli już obecni pierwsi odwiedzający, którzy wyprzedzili przybyłych na miejsce reporterów „Super Expressu”.

Dziennikarze udali się do tamtejszej cukierni, gdzie pracownice akurat rozkładały wypieki. Reporterski duet zdecydował się na degustację dwóch ciast, wybierając sernik oraz wypiek o nazwie orzech. Pierwsza propozycja okazała się przesadnie słodka, za to druga pozycja smakowała wyśmienicie.

Menu lokalu nie ogranicza się jednak wyłącznie do deserów, ponieważ goście mogą tam również zamówić pizzerinki, paszteciki, zapiekanki oraz bułki.

Po degustacji wypieków dziennikarze "SE" udali się do punktu z pamiątkami, podczas gdy przed samym monumentem gromadziło się coraz więcej turystów. Asortyment sklepu obejmuje różańce, okolicznościowe długopisy oraz miniaturowe kopie posągu Matki Boskiej, jednak najbardziej zaskoczył ich samochodowy zapach, kosztujący 9 złotych.

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Grażyna i Roman Karkosikowie ufundowali pomnik w Konotopiu

Monument będący wotum wdzięczności został oficjalnie poświęcony 15 sierpnia. Za jego sfinansowaniem stoją Grażyna i Roman Karkosikowie, należący do grona najzamożniejszych polskich małżeństw. Para od lat stroni od medialnego szumu. Sam biznesmen w okresie PRL-u zajmował się produkcją oranżady sprzedawanej w foliowych woreczkach, a z racji charakterystycznego stylu ubierania się zyskał przydomek człowieka w czerni.

Posiadłość milionerów znajduje się w Kikole, przy drodze łączącej Toruń ze stolicą. Kiedy uchyliła się brama wjazdowa, reporterom "SE" ukazał się wywołujący ogromny podziw, okazały i piękny pałac, w którym na co dzień mieszka para.

Żona biznesmena od zawsze otwarcie deklarowała swoją głęboką wiarę, podczas gdy jej małżonek pozostawał osobą niewierzącą. Przełom nastąpił w momencie poważnej choroby pana Romana, któremu lekarze nie dawali już szans na przeżycie, jednak ostatecznie finał okazał się szczęśliwy.

Niedawno milionerka pokazała się publicznie przy okazji wyjątkowego gestu, o którym w mediach społecznościowych napisał Krzysztof Baranowski, starosta powiatu lipnowskiego. Grażyna Karkosik przekazała bowiem nowoczesną karetkę pogotowia na rzecz szpitala powiatowego w Lipnie.