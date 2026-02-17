Potężna awaria sieci we Włocławku. Tysiące mieszkańców marzną w domach

Maria Hędrzak
2026-02-17 16:06

We wtorek, 17 lutego mieszkańcy Włocławka stanęli w obliczu dużego problemu. Poważna awaria sieci ciepłowniczej sprawiła, że zimne kaloryfery ma około 50 tysięcy osób. Służby zlokalizowały już usterkę, jednak jej usunięcie jest skomplikowane. Przedstawiciele miasta informują, kiedy system grzewczy może wrócić do pełnej sprawności.

awaria ciepłownicza

Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS

Zimne kaloryfery w tysiącach mieszkań

Sytuacja we Włocławku jest bardzo poważna. We wtorek, 17 lutego doszło do awarii, w wyniku której aż 50 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych dostaw ciepła. Ekipy techniczne pracują na miejscu zdarzenia, jednak naprawa jest utrudniona ze względu na specyfikę lokalizacji uszkodzonego elementu sieci.

- Miejsce awarii zostało zlokalizowane, natomiast niestety to miejsce jest bardzo problematyczne. Jest to rura znajdująca się bardzo blisko ciepłowni, która dostarcza ciepło do całego miasta i ok. 60 proc. Włocławka ma problem z dostarczeniem ciepła do domów - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Jakub Sztejnwald z Urzędu Miasta Włocławek.

Przerwa w nauce i walka z czasem

Skutki braku ogrzewania są odczuwalne w większości miasta, co wymusiło zamknięcie części placówek oświatowych. Odwołano zajęcia w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach znajdujących się w strefie dotkniętej awarią. Kluczowym pytaniem pozostaje to o termin usunięcia usterki. Choć lokalne władze podały przybliżony czas naprawy, sytuacja jest dynamiczna i niepewna.

- Jest szansa, że do północy służby poradzą sobie z tym problemem. Rozpatrujemy również te mniej optymistyczne scenariusze, które mogą zakładać przedłużającą się awarię - przekazał Sztejnwald.

Urzędnicy miejscowego magistratu wystosowali pilny apel do mieszkańców w mediach społecznościowych. Zaleca się maksymalne ograniczenie strat ciepła poprzez zamkniecie okien i drzwi oraz zasłonięcie rolet. Ważne jest także, aby korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł dogrzewania. Komunikat kładzie duży nacisk na solidarność sąsiedzką i wzajemną pomoc.

"Zwróć uwagę na osoby starsze. Sprawdź sytuację dzieci. Otocz szczególną troską osoby przewlekle chore. Jeśli temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej komfortowej, rozważ krótkotrwałe przebywanie u rodziny lub znajomych" - czytamy.

Władze przypominają również o procedurach bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia w wychłodzonych mieszkaniach, należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby wezwać odpowiednie służby.

To drugi najwyższy obiekt w Warszawie. Komin elektrociepłowni w Kawęczynie
