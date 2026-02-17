Potężna awaria sieci we Włocławku. Tysiące mieszkańców marzną w domach

Zimne kaloryfery w tysiącach mieszkań

Sytuacja we Włocławku jest bardzo poważna. We wtorek, 17 lutego doszło do awarii, w wyniku której aż 50 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych dostaw ciepła. Ekipy techniczne pracują na miejscu zdarzenia, jednak naprawa jest utrudniona ze względu na specyfikę lokalizacji uszkodzonego elementu sieci.

- Miejsce awarii zostało zlokalizowane, natomiast niestety to miejsce jest bardzo problematyczne. Jest to rura znajdująca się bardzo blisko ciepłowni, która dostarcza ciepło do całego miasta i ok. 60 proc. Włocławka ma problem z dostarczeniem ciepła do domów - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Jakub Sztejnwald z Urzędu Miasta Włocławek.

Przerwa w nauce i walka z czasem

Skutki braku ogrzewania są odczuwalne w większości miasta, co wymusiło zamknięcie części placówek oświatowych. Odwołano zajęcia w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach znajdujących się w strefie dotkniętej awarią. Kluczowym pytaniem pozostaje to o termin usunięcia usterki. Choć lokalne władze podały przybliżony czas naprawy, sytuacja jest dynamiczna i niepewna.

- Jest szansa, że do północy służby poradzą sobie z tym problemem. Rozpatrujemy również te mniej optymistyczne scenariusze, które mogą zakładać przedłużającą się awarię - przekazał Sztejnwald.

Urzędnicy miejscowego magistratu wystosowali pilny apel do mieszkańców w mediach społecznościowych. Zaleca się maksymalne ograniczenie strat ciepła poprzez zamkniecie okien i drzwi oraz zasłonięcie rolet. Ważne jest także, aby korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł dogrzewania. Komunikat kładzie duży nacisk na solidarność sąsiedzką i wzajemną pomoc.

"Zwróć uwagę na osoby starsze. Sprawdź sytuację dzieci. Otocz szczególną troską osoby przewlekle chore. Jeśli temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej komfortowej, rozważ krótkotrwałe przebywanie u rodziny lub znajomych" - czytamy.

Władze przypominają również o procedurach bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia w wychłodzonych mieszkaniach, należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby wezwać odpowiednie służby.

