Śmiertelny wypadek w walentynki. Nie żyje ciężarna 26-latka. Kiedy pogrzeb Kasi?

2026-02-16 19:14

Do niewyobrażalnego dramatu doszło 14 lutego w województwie kujawsko-pomorskim. W zderzeniu dwóch samochodów zginęła 26-letnia Katarzyna, będąca w czwartym miesiącu ciąży. Podczas gdy policja ustala przyczyny tragedii, mąż ofiary prowadzi prywatne śledztwo i wskazuje na zaskakujące fakty dotyczące drugiego kierowcy. Wyznaczono już datę pogrzebu.

Wstrząsający wypadek pod Włocławkiem

Do zdarzenia doszło w walentynki, 14 lutego, około godziny 13:00 w miejscowości Choceń (województwo kujawsko-pomorskie). Na drodze zderzyły się dwa samochody osobowe: prowadzone przez ofiarę BMW oraz nadjeżdżające z naprzeciwka Audi S5. Mimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych i wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia kierującej nie udało się uratować. W wypadku zginęła pani Katarzyna, która była w czwartym miesiącu ciąży.

Rodzina szuka świadków

Dzień po tragedii, w niedzielę 15 lutego, mąż zmarłej kobiety, Miłosz Chmielewski, opublikował w mediach społecznościowych dramatyczny apel. Mężczyzna prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć przebieg zdarzenia.

"Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicach Chocenia, w którym zginęła moja ciężarna żona. Bardzo proszę o kontakt motocyklistę, który był pierwszy na miejscu wypadku i wzywał pomoc"

– czytamy w zamieszczonym wpisie.

- Moja żona była w 17. tygodniu ciąży. To już życia mojej żonie nie zwróci. Chcę tylko sprawiedliwości i poznać prawdę. Moja zona zawsze jeździła ostrożnie. Na nagraniu które mam słychać jak ten samochód jadący z naprzeciwka przed zderzeniem się z samochodem moje zony dodaje gazu, Nie wiem czy on wpadł w poślizg czy w wyrwę w jezdni - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" Miłosz Chmielewski.

Kluczowe ustalenia męża

W dniu wypadku 26-latka podróżowała samochodem marki BMW 1. Zrozpaczony małżonek w rozmowie z mediami wskazuje na nowe okoliczności, które mogą rzucić światło na przyczyny tragedii.

- Motocyklista się ze mną skontaktował. Szukamy kierowcy Lanosa. On musiał widzieć jak doszło do wypadku. Audi miało letnie opony. To była prosta droga - mówi mężczyzna i zaczyna płakać.

Funkcjonariusze policji na obecnym etapie nie wskazują jednoznacznie winnego ani dokładnego przebiegu zdarzenia. Kluczowa dla wyjaśnienia sprawy będzie opinia powołanego biegłego sądowego.

Data ostatniego pożegnania

W mediach społecznościowych pojawiła się również informacja dotycząca uroczystości pogrzebowych. Mąż zmarłej przekazał, że msza żałobna odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 lutego, o godzinie 13:30 w kościele parafialnym w Błennie.

Tragiczny wypadek w Choceniu pod Włocławkiem. Kasia zginęła w 4. miesiącu ciąży
