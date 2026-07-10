Ojciec Rydzyk z potężnym bólem głowy. Sprawdzili jego sytuację. To mówi wszystko

Sprawozdanie finansowe Lux Veritatis: przychody ojca Rydzyka

Według wymogów prawa, fundacje muszą przedstawiać raporty ze swojej działalności finansowej. Jak informuje „Super Express", z analizy sprawozdania Lux Veritatis za rok 2025 wynika, że całkowity przychód wyniósł nieco ponad 48 milionów 676 tysięcy złotych. Głównym filarem były darowizny opiewające na 39 milionów 83 tysiące złotych, natomiast pozostałe środki wygenerowano z produkcji telewizyjnej oraz sprzedaży wydawnictw książkowych i płytowych.

Dokumenty wykazują jednak gigantyczną stratę fundacji wynoszącą ponad 5 milionów 51 tysięcy złotych, która może jeszcze wzrosnąć w związku z wynikami audytu. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli zakwestionowali poprawność rozliczeń dotacji na sumę 849 tysięcy złotych. Na ten moment organizacja odmawia zwrotu funduszy, utrzymując, że środki zostały wykorzystane prawidłowo.

Ojciec Rydzyk w opałach. Rekordowy spadek zysków fundacji

Sytuacja finansowa Lux Veritatis nigdy nie była tak trudna, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2024. Wtedy to przychody sięgnęły ponad 51 milionów 648 tysięcy złotych, a same dobrowolne wpłaty wyniosły blisko 40 milionów 580 tysięcy złotych. Organizacja wypracowała wówczas zysk na poziomie 2 milionów 201 tysięcy złotych. Obecny kryzys rodzi pytania o reakcję darczyńców, od których wsparcia, jak wielokrotnie podkreślał redemptorysta, zależy dalsza działalność fundacji. Swego czasu Rydzyk tak mówił o rozwoju TV Trwam:

- Myślę o dobrych filmach, reportażach. Takie materiały jednak sporo kosztują. Gdyby wszyscy słuchacze i telewidzowie poczuwali się do odpowiedzialności i każdy systematycznie co miesiąc pomagał, to byśmy dali radę - podkreślił ojciec Tadeusz Rydzyk.

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