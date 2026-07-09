Przepychanki i rękoczyny przed „Solino”. Czarnek i Obajtek protestowali w obronie kopalni

Przed siedzibą Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” w Inowrocławiu odbył się w czwartek, 9 lipca protest z udziałem byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła Daniela Obajtka. Jak podaje Radio PiK, politycy wyrazili sprzeciw wobec planowanej sprzedaży biznesu solnego spółki Qemetica niemieckiej firmie K+S, wskazując, że może to zagrozić dalszemu funkcjonowaniu kopalni.

Zdaniem Przemysława Czarnka zakończenie działalności zakładu jest realnym scenariuszem. Polityk podkreślał, że dotychczas Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” sprzedawały solankę Qemetice, a ewentualna zmiana właściciela może odbić się na przyszłości kopalni.

Firmy sprywatyzowane w 2014 roku oraz Qemetica, wedle wszelkich przewidywań, mają być zbyte na rzecz niemieckiego właściciela. Bez tych firm przyszła działalność kopalni „Solino” jest zagrożona – mówił Czarnek, cytowany przez Radio PiK.

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Jeszcze ostrzej sytuację oceniał Daniel Obajtek.

To jest totalny skandal. Jeżeli Orlen nie podejdzie do zakupu części firmy Qemetiki, to ten zakład i bezpieczeństwo państwa wiszą na włosku – stwierdził były prezes Orlenu.

Jak relacjonuje Radio PiK, Obajtek zapowiedział również, że dołączy do prowadzonego w zakładzie protestu głodowego. Gdy próbował wejść na teren kopalni, został powstrzymany. Doszło do przepychanek i rękoczynów.

Protest w IKS „Solino” trwa od 15 marca. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się od rządu działań na rzecz wzmocnienia kompleksu solno-sodowego na Kujawach i zabezpieczenia przyszłości zakładu.

Jeśli tekst ma zachować pełną bezstronność, mogę również przygotować wersję uwzględniającą stanowisko Qemetiki lub Ministerstwa Aktywów Państwowych, jeśli zostało opublikowane.