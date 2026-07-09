Przepychanki i rękoczyny przed „Solino”. Czarnek i Obajtek protestowali w obronie kopalni

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-09 13:45

Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek pojawili się w czwartek, 9 lipca przed siedzibą Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino”, gdzie apelowali o działania mające – ich zdaniem – uchronić zakład przed likwidacją. Jak informuje Radio PiK, politycy ostrzegali przed skutkami planowanej sprzedaży biznesu solnego Qemetiki i zapowiedzieli dalsze wsparcie dla protestujących pracowników.

Przed siedzibą Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” w Inowrocławiu odbył się w czwartek, 9 lipca protest z udziałem byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła Daniela Obajtka. Jak podaje Radio PiK, politycy wyrazili sprzeciw wobec planowanej sprzedaży biznesu solnego spółki Qemetica niemieckiej firmie K+S, wskazując, że może to zagrozić dalszemu funkcjonowaniu kopalni.

Zdaniem Przemysława Czarnka zakończenie działalności zakładu jest realnym scenariuszem. Polityk podkreślał, że dotychczas Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” sprzedawały solankę Qemetice, a ewentualna zmiana właściciela może odbić się na przyszłości kopalni.

Firmy sprywatyzowane w 2014 roku oraz Qemetica, wedle wszelkich przewidywań, mają być zbyte na rzecz niemieckiego właściciela. Bez tych firm przyszła działalność kopalni „Solino” jest zagrożona – mówił Czarnek, cytowany przez Radio PiK.

Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek protestują przed „Solino”
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Jeszcze ostrzej sytuację oceniał Daniel Obajtek.

To jest totalny skandal. Jeżeli Orlen nie podejdzie do zakupu części firmy Qemetiki, to ten zakład i bezpieczeństwo państwa wiszą na włosku – stwierdził były prezes Orlenu.

Jak relacjonuje Radio PiK, Obajtek zapowiedział również, że dołączy do prowadzonego w zakładzie protestu głodowego. Gdy próbował wejść na teren kopalni, został powstrzymany. Doszło do przepychanek i rękoczynów.

Protest w IKS „Solino” trwa od 15 marca. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się od rządu działań na rzecz wzmocnienia kompleksu solno-sodowego na Kujawach i zabezpieczenia przyszłości zakładu.

Jeśli tekst ma zachować pełną bezstronność, mogę również przygotować wersję uwzględniającą stanowisko Qemetiki lub Ministerstwa Aktywów Państwowych, jeśli zostało opublikowane.

Warzecha Kontra Daniel Obajtek
Przemysław Czarnek
Daniel Obajtek