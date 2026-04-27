Potężne zmiany w pogodzie na majówkę. W kilku regionach wybuchnie bomba ciepła

Konrad Marzec
2026-04-27 12:27

Czy 1, 2 i 3 maja przyniosą upragnione słońce, czy zaleją nas falą nieprzyjemnego chłodu i deszczu? Sytuacja pogodowa na nadchodzący długi weekend zmienia się błyskawicznie. Najnowsze dane synoptyczne wywracają do góry nogami wcześniejsze przewidywania, zapowiadając w zachodniej części kraju potężne uderzenie ciepła. Wiele osób będzie musiało zweryfikować swoje plany grillowe.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rozległe pole, pokryte żółto-pomarańczowymi roślinami o ułożeniu w równoległe rzędy, rozciąga się od dołu do około jednej trzeciej wysokości obrazu. Na horyzoncie widoczny jest ciemny, wąski pas odległych drzew i krzewów. Nad polem rozpościera się jasne, stopniowo przechodzące z jasnego błękitu u góry do bladego pomarańczu przy horyzoncie niebo. Słońce, widoczne jako jasny, rozmyty punkt z promieniami, znajduje się w lewej górnej części nieba, a na wysokości horyzontu unoszą się blade, rozmyte smugi dymu lub mgły.

Eksperci zmienili zdanie. Pogoda IMGW na majówkę 2026 napawa optymizmem

Jeszcze w połowie kwietnia przewidywania meteorologiczne na zbliżający się długi weekend zwiastowały najgorszy możliwy scenariusz, opierający się na niskich temperaturach i intensywnych ulewach. Sytuacja uległa jednak diametralnej poprawie, co w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" potwierdziła Małgorzata Teodoruk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspertka zwróciła uwagę na istotną korektę w modelach numerycznych, które teraz wskazują na silne ocieplenie w drugiej połowie wyjazdu. Najnowsze dane z 27 kwietnia prezentują się wręcz fenomenalnie. Deszcz ma mieć charakter marginalny, a termometry mogą poszybować nawet do granicy 25 stopni Celsjusza.

Rozpiska dzień po dniu. Prognoza na 1, 2 i 3 maja 2026 roku

Początek tygodnia przyniósł najświeższe analizy dotyczące nadchodzących dni wolnych. Piątek, 1 maja, zaoferuje mieszkańcom zróżnicowane warunki termiczne – od 14 kresek na Podlasiu, aż po przyjemne 20 stopni w województwie lubuskim oraz na Pomorzu Zachodnim. Mapy synoptyczne IMGW sugerują przelotne opady wyłącznie w północno-wschodnich regionach, pozostawiając wybrzeże Bałtyku w pełnym słońcu. Wycieczka nad morze wydaje się zatem doskonałą opcją, choć w pierwszych dniach warto zaopatrzyć się w cieplejszą odzież.

Kolejny dzień, czyli sobota 2 maja, zagwarantuje zauważalny wzrost temperatur na obszarze całego państwa. W centrum, a także na zachodzie i północnym zachodzie zapanuje iście letnia aura. Słupki rtęci poszybują powyżej 20 stopni Celsjusza, a na niebie bezapelacyjnie królować będzie słońce. Opady staną się rzadkością, przy czym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje minimalne szanse na deszcz jedynie dla województwa lubelskiego. Zdecydowanie najbardziej intrygująco zapowiada się niedziela.

- Temperatura maksymalna od 16°C na Podhalu i południowym wschodzie, około 21°C w centrum do 24°C, 25°C na zachodzie - wylicza IMGW.

Ekstremalnie wysokie wartości rzędu 25 stopni odnotują mieszkańcy konkretnych ośrodków miejskich:

  • Szczecina
  • Gorzowa Wielkopolskiego
  • Koszalina
  • Zielonej Góry

Niewiele chłodniej będzie natomiast we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Toruniu, co czyni te lokalizacje fantastycznymi miejscami na krótki, wiosenny urlop. Meteorolodzy liczą, że obecne, bardzo sprzyjające analizy utrzymają się w kolejnych dniach. Gdyby jednak nadeszła jakakolwiek gwałtowna zmiana układów barycznych, natychmiast przekażemy te doniesienia naszym odbiorcom.

